Drama total para Míchel en el Girona FC: nueva lesión, ocho bajas y sin delanteros hasta fin de curso

El técnico afronta el tramo final de temporada con varias lesiones importantes

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Malas noticias desde la enfermería del Girona FC. El equipo de Míchel Sánchez sufre una plaga de lesiones para este último tramo final de temporadas y prácticamente se queda sin delanteros para todo lo que resta de curso, que son aún siete jornadas. A la espera de novedades, todo apunta a que afrontará el partido del próximo martes ante el Real Betis con hasta ocho ausencias por lesión.

El ultimo en caer ha sido Abel Ruiz, que volvió a caer el pasado viernes en el partido ante el Real Madrid. Entró en el minuto 64 al terreno de juego y se tuvo que retirar en el 84'. Este lunes, tras someterse a pruebas, el club ha confirmado que "sufre una lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha" y que estará entre cuatro y seis semanas de baja, por lo que dice prácticamente adiós a la temporada.

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El problema para el Girona es que Vladyslav Vanat, pichichi del equipo con diez goles, también está lesionado y tampoco jugará más en lo que resta de curso. Así pues, Cristhian Stuani es el único delantero disponible del equipo a sus 39 años de edad. El pasado viernes, en el Bernabéu, Míchel apostó por Echeverri como referencia ofensiva escoltado por Ounahi y Tsygankov, mientras que Stuani entró al campo en el minuto 84', precisamente por el lesionado Abel Ruiz.

El delantero español ya fue foco de críticas el pasado curso por su bajo rendimiento, pues sólo marcó cuatro goles en 27 partidos. Este curso, condicionado por las lesiones, está siendo aún peor: 0 goles y sólo 11 participaciones hasta la fecha. No ha sido titular en ningún partido de LaLiga.

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La plaga de bajas del Girona ante el Betis

Sin Abel Ruiz ni Vanat, el drama principal del equipo catalán apunta a la delantera, pero realmente va más allá. Juan Carlos Martín ni está ni se le espera, Van de Beek se rompió el tendón de Aquiles en septiembre, Portu se rompió el cruzado en noviembre y Ter Stegen sufrió una lesión muscular nada más llegar. Probablemente, ninguno de estos seis futbolistas jueguen más este curso.

Además, Daley Blind se recupera de una sobrecarga y Artero se recupera de su operación de tobillo, con serias opciones de entrar en la lista para el partido ante el Betis. La única noticia para el Girona es que ya tiene 38 puntos, aunque las victorias de la zona baja durante la última semana le colocan sólo 6 puntos por encima del descenso.