Diego Páez de Roque 10 ABR 2026 - 22:59h.

El Girona logró un valioso empate en el Bernabéu

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El Girona logró un valioso empate ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La primera parte terminó con el partido a gafas, aunque con buenas ocasiones para ambos equipos.

Fue en la segunda mitad cuando llegaron los goles. Fede Valverde adelantó a los suyos con un potente disparo desde fuera del área, pero Lemar no quiso quedarse atrás y empató con un golpeo colocado desde lejos.

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Uno por uno del Girona

Gazzaniga (6): estaba siendo lo mejor del Girona, con hasta 5 paradas de mucho mérito, pero se comió el gol de Fede Valverde.

estaba siendo lo mejor del Girona, con hasta 5 paradas de mucho mérito, pero se comió el gol de Fede Valverde. Arnau (6): asistió a Lemar en su gol, aunque todo el mérito fue del francés. Pudo sostener en algunos tramos del partido a Vinicius, pero en otras necesitó de la ayuda de sus compañeros.

asistió a Lemar en su gol, aunque todo el mérito fue del francés. Pudo sostener en algunos tramos del partido a Vinicius, pero en otras necesitó de la ayuda de sus compañeros. Vitor Reis (9,5): partidazo del central brasileño. Fue un muro para Mbappé y compañía, realizando hasta 4 entradas ganadas y llevándose la mayoría de los duelos. Además, tuvo mucho criterio con balón.

partidazo del central brasileño. Fue un muro para Mbappé y compañía, realizando hasta 4 entradas ganadas y llevándose la mayoría de los duelos. Además, tuvo mucho criterio con balón. Francés (9): entró por un lesionado Blind y cumplió muy por encima de lo esperado. Quizá no estuvo tan destacado como su compañero, pero le tocó hacer mucho del trabajo sucio y que no se ve.

entró por un lesionado Blind y cumplió muy por encima de lo esperado. Quizá no estuvo tan destacado como su compañero, pero le tocó hacer mucho del trabajo sucio y que no se ve. Álex Moreno (7,5): salvó el primer gol del Real Madrid cortando un tiro bajo palos. No pudo emplearse tanto en ataque por el poderío ofensivo del Madrid, pero en defensa se mantuvo muy correcto.

salvó el primer gol del Real Madrid cortando un tiro bajo palos. No pudo emplearse tanto en ataque por el poderío ofensivo del Madrid, pero en defensa se mantuvo muy correcto. Witsel (6,5): la precisión hecha jugador. Solo falló un pase en el centro del campo del Bernabéu. Falló algo más en defensa.

la precisión hecha jugador. Solo falló un pase en el centro del campo del Bernabéu. Falló algo más en defensa. Iván Martín (7): falló un control sencillo que terminó en el saque de banda con el que se adelantó el Real Madrid. A pesar de ese error, fue muy preciso con el balón y mantuvo el control en el centro del campo.

falló un control sencillo que terminó en el saque de banda con el que se adelantó el Real Madrid. A pesar de ese error, fue muy preciso con el balón y mantuvo el control en el centro del campo. Thomas Lemar (9): estuvo algo desaparecido en la primera mitad, menos participativo, pero se resarció con un golazo desde la frontal del área para poner el empate.

estuvo algo desaparecido en la primera mitad, menos participativo, pero se resarció con un golazo desde la frontal del área para poner el empate. Ounahi (4): comenzó bien, con un gran disparo desde el lado izquierdo. Sin embargo, se fue apagando, dejando de entrar en contacto con el balón y fallando cuando lo hacía, además de meter en algún problema a sus compañeros.

comenzó bien, con un gran disparo desde el lado izquierdo. Sin embargo, se fue apagando, dejando de entrar en contacto con el balón y fallando cuando lo hacía, además de meter en algún problema a sus compañeros. Tsygankov (6): fue un peligro en la banda derecha, aunque un gran Fran García le opacó.

fue un peligro en la banda derecha, aunque un gran Fran García le opacó. Echeverri (5,5): jugó como delantero, y no pudo participar tanto como acostumbra. Aun así, se movió bien en el área y sacó un par de disparos.

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