Diego Páez de Roque 10 ABR 2026 - 19:22h.

El Real Madrid recibe al Girona en el Bernabéu

Álvaro Arbeloa anuncia los descartes de tres titulares a última hora para el Real Madrid-Girona

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El Real Madrid y el Girona abren la jornada 31 de LALIGA EA Sports. Los de Álvaro Arbeloa llegan después de caer derrotados frente al Bayern de Múnich en la Champions League, pero con la necesidad de cambiar el chip a la competición doméstica para no aumentar más la distancia con el FC Barcelona, líder de la competición.

Por otro lado, el conjunto catalán cogió aire tras derrotar en casa al Villarreal y alejarse así de los puestos de descenso, pero no puede relajarse, pues una derrota y victorias de sus perseguidores podrían meterle de nuevo en la lucha por mantenerse.

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Alineación confirmada del Real Madrid

Para el encuentro liguero, Álvaro Arbeloa ha dejado fuera de la convocatoria a Rüdiger, Carreras y Trent Alexander-Arnold, que apuntan a titulares contra el Bayern de Múnich. Así que esta noche, en el Bernabéu, probará una defensa con algunos suplentes formada por Lunin en portería, Dani Carvajal y Fran García en los laterales y Eder Militao y Asencio en la zaga central.

El centro del campo estará ocupado por Camavinga en el pivote, Brahim Díaz, Valverde y Jude Bellingham. Para los goles, Álvaro Arbeloa ha confiado en Vinicius Jr y Kylian Mbappé.

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De esta forma, el once del Real Madrid estará formado por Lunin, Carvajal, Militao, Asencio, Fran García; Camavinga, Valverde, Bellingham, Brahim Díaz; Vinicius Jr y Mbappé.

Alineación confirmada del Girona

El conjunto catalán llega al Bernabéu más descansado que sus rivales, por lo que Míchel ha optado por un once bastante titular a pesar de las múltiples bajas, como Blind o Vanat. Gazzaniga comenzará bajo los palos, protegido por una zaga central formada por Vitor Reis y Alejandro Francés, quienes estarán acompañados por Arnau Martínez y Álex Moreno en los laterales.

El doble pivote del Girona lo formarán Axel Witsel y Iván Martín, mientras que Thomas Lemar ejercerá como mediapunta. Ounahi, la estrella ofensiva del Girona, comenzará echado a una banda, pero con libertad de movimientos. Por el otro lado se moverá Tsygankov. La punta de ataque está reservada para Echeverri.

Así, el Girona jugará con Gazzaniga, Arnau Martínez, Vitor Reis, Francés, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín, Thomas Lemar; Ounahi, Tsygankov y Echeverri.