Álvaro Arbeloa anuncia los descartes de tres titulares a última hora para el Real Madrid-Girona

Joaquín Anduro 10 ABR 2026 - 14:15h.

Jesús Fortea, la gran novedad del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, la defensa a Camavinga, las rotaciones ante el Girona y los pitos a Vinicius: “No estamos para probaturas"

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El Real Madrid ha anunciado este viernes la convocatoria para el partido ante el Girona en el Santiago Bernabéu de la jornada 31 de LALIGA EA Sports en el que no estarán por decisión técnica tres de los titulares del pasado martes ante el Bayern. Álvaro Arbeloa ha dejado fuera a Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras para darles descanso mirando ya a ese compromiso en Múnich de este próximo miércoles con las semifinales de Champions League en juego.

Los tres defensas son las principales ausencias en la lista del salmantino para quitarles carga de minutos dentro de una campaña en la que los tres (como todos los defensas de la plantilla) han sufrido distintos problemas físicos. De este modo, apuntan de nuevo a ocupar una plaza de titular en el Allianz Arena con la duda de si el otro ocupante del eje de la zaga será Dean Huijsen de nuevo o Éder Militao, que ha progresado mucho en los últimos encuentros, tras su lesión.

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Además de estos tres futbolistas, el Real Madrid llega con otros tres ausentes en la lista de Álvaro Arbeloa, por distintas obligaciones. Thibaut Courtois y Rodrygo Goes siguen lesionados y Franco Mastantuono no podrá estar disponible después de haber visto el pasado sábado en Son Moix su quinta tarjeta amarilla de la temporada en LALIGA EA Sports, la cual acarrea suspensión.

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En el plano positivo, la principal noticia es el regreso de Ferland Mendy, que podría tener minutos mirando también a ese duelo en Múnich del próximo miércoles. Además, Jesús Fortea se estrena en una convocatoria liguera después de haber entrado en dos convocatorias del pasado Mundial de Clubes con la esperanza de debutar con el primer equipo merengue.

Convocatoria de Álvaro Arbeloa para el Real Madrid-Girona

Porteros: Andriy Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Defensas: Dani Carvajal, Éder Militao, Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba, Fran García, Ferland Mendy, Jesús Fortea.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Dani Ceballos, Manuel Ángel, Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Gonzalo García, Daniel Yáñez.