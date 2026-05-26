Basilio García Sevilla, 26 MAY 2026 - 17:08h.

"Quitando el Levante en mis inicios, esta es la situación económica más complicada que he vivido"

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Ni siquiera Luis García Plaza sabe qué va a pasar con su futuro. El proceso de venta en el que se encuentra inmerso el Sevilla FC llama a ser cauteloso y el entrenador madrileño lo es. Sin embargo, ya le rondan por la cabeza muchos pensamientos, entre ellos lo que necesita y no el equipo para mejorar la temporada del año que viene y vivir más tranquilos.

Nada hace indicar una decisión que confirme si va a seguir o no, pero el técnico madrileño sí piensa en el futuro como entrenador del Sevilla, pero avisa de que esto no va a ser un camino de flores y de que, por si algún aficionado lo pensaba, el club no puede aspirar a figuras como la de Muriqi pese a que el RCD Mallorca se haya ido a Segunda División. “No he hablado con nadie, pero lo tengo en mi cabeza, teniendo en cuenta lo que podremos ofrecer. Dependerá de jugadores que salgan y que vengan. No podemos ir al mercado a comprar a tal jugador. A Muriqi lo tuve yo, pero no puede venir. Y bajando mucho ese nivel de inversión, tampoco llegamos”, explicaba este martes en Radio Sevilla.

De hecho, en estos momentos la idea del Sevilla es no salirse de la ruta del último año, en el que Antonio Cordón solo gastó 250.000 euros por la cesión de Batista Mendy. “Si entra alguien habría que preguntarle, pero dentro del club, lo que hay es un planteamiento muy austero. Una cosa es la grandeza del club, que eso no lo va a quitar nadie, pero la realidad económica es la que es. Va a ser una pretemporada de paciencia y trabajo para intentar hacer un equipo competitivo. Ojalá sea antes del inicio de la temporada. Si no, será al cierre del mercado. Quitando el Levante en mis inicios, esta es la situación económica más complicada que he vivido. Hay que tener claro lo que somos. A partir de ahí se puede exigir, pero sabiendo lo que somos. El Sevilla volverá a ser grande, pero la situación es complicada y hay que maximizar nuestros recursos al 100%”.

Luis García Plaza y la planificación

Habrá ventas. “Es verdad que por desgracia somos un club que tendrá que vender, pero para qué vamos a hablar de situaciones que a lo mejor el viernes es distinta. Somos un equipo que se ha salvado por los pelos y que casi seguro va a perder activos sin un brazo económico fuerte. Con esa situación hay que ir a full, a acertar mucho en perfiles y en jugadores, con un estilo de juego claro. No puedo decir otra cosa”.

Conversación con la dirección deportiva. “Hablar de cambios y retoques cuando todo esto se puede quedar el viernes en agua de borrajas… Lo tengo en mi cabeza y lo he trasladado a José Ignacio y al presidente. Haremos lo que podamos y mi anhelo es no sufrir tanto, aunque los recursos sean pequeños. Lo que hemos vivido ha sido brutal. Contra la Real cambió el chip y si todo va bien, hasta el 31 de agosto vamos a tener que trabajar. Temo que en el inicio de liga no vamos a estar hechos a nivel de plantilla. Tengo todo eso asumido, pero esos tres primeros puntos valen igual que más tarde”.

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Nombres y cambios. “Hablar de futuro es decir palabras que no tengo que decir, si es que no lo sé. Si hablamos la semana que viene… Creo que hay que cambiar cosas, hay gente que tenemos que darle una vuelta al equipo, sin decir ningún nombre, para buscar ese primer objetivo que es terminar las últimas jornadas tranquilo. Qué menos que intentar darle una vuelta y cambiar cosas, dentro de lo que somos y lo que no somos”.