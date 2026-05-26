Basilio García Sevilla, 26 MAY 2026 - 15:50h.

"Me dicen que no se tardará mucho", afirma el entrenador sevillista en Radio Sevilla

La comida de Luis García Plaza con el cuerpo técnico; ¿hasta luego o adiós?

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Esta última semana de mayo es clave para conocer el futuro del Sevilla FC. El asunto de la compraventa de la propiedad sigue adelante, se producen numerosas reuniones, pero no hay ‘fumata blanca’. Mientras tanto, muchos esperan, y es el caso de un Luis García Plaza que tiene contrato hasta 2027 al haber logrado la permanencia, pero que a estas alturas no sabe nada sobre su futuro.

“Esperar. Cuando hay algo que no depende de ti no puedes comerte mucho la cabeza. Me dicen que no se tardará mucho. En mi cabeza está todo y traslado a mi cabeza cómo quiero planificar, pero todo estar en stand by. Entendería que si entra alguien nuevo no contara conmigo y ya está”, ha explicado el entrenador este martes en los micrófonos de Radio Sevilla.

El madrileño, eso sí, afirma que nadie se ha puesto en contacto con él desde el grupo de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, y que desde la cúpula del club tampoco le aclaran demasiado, aunque ya ha vivido en carne propia más de un cambio de propiedad. “Me pasó en el Levante. Tuve tres presidentes en un año. Conmigo no ha hablado nadie de ese grupo comprador. De arriba me dicen que está en un proceso, que puede salir o no puede salir. Que esté preparado para lo que salga. Tampoco quiero mucho saber. Cuando llegue la fecha, que me lo digan. Si llegan y compran, lo normal es que de las primeras cosas que hagan es llamar al entrenador que hay. ‘Oye míster, gracias a dejar al equipo en Primera’. A Sergio lo conozco desde hace tiempo, cuando estaba parado fui a París y estuve hablando con él. Tienen que tomar decisiones, es lo normal, LALIGA empieza en nada y todo pasa muy rápido”, explica.

“Yo soy entrenador del Sevilla para el año que viene, pero un contrato no te obliga a estar. Yo como persona que lleva aquí poco, pero en un club muy grande, quiero lo mejor para el Sevilla. Si lo mejor es que venga alguien para dotar de ese brazo económico en un club tan grande, que venga. Si eso implica mi salida, buscaremos trabajo por otro sitio. Que lo que tenga que pasar, que pase, pero espero que sea pronto. Si nos tienen parados hasta el 15 de julio el perjudicado será el Sevilla, no Luis García. A mí me saldrá trabajo más tarde o más temprano, o el año que viene”, añade.

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Además, puso Luis García Plaza en que no hubo grandes fastos por hacer atado la salvación en LALIGA EA SPORTS. “El Sevilla es el único equipo que no ha celebrado la permanencia, y es como tiene que ser. El peso de nuestra historia y nuestro club es mucho más grande. La realidad es la que es, el año que viene si entre Sergio y cambia todo me alegraré y el sevillismo se alegrará, al luchar por un objetivo mejor. Pero si no, tenemos que juntarnos todos. Porque el perjudicado será el Sevilla FC. Estoy muy de acuerdo en que este club tendrá que venderse, a lo mejor es ahora, dentro de un año o de tres. Pero cada año que permanezca esa venta será más satisfactoria, o más fácil. Reducirán deuda, consolidarán jugadores, sacarán canteranos”, afirmaba con mucha naturalidad.

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Mejorar la temporada. “El Sevilla es muy grande y tiene una historia reciente de los mejores de Europa. Yo pienso que podemos mejorar lo de esta temporada y salvarnos sin sufrir. Lo digo de verdad. En su día rechacé a otros equipos porque pensaba que no podía aportarles. Mi anhelo es vivir una nueva temporada sin sufrir, pero no va a ser fácil”.

Nico Guillén. “Va a ser un buen jugador de fútbol, pero es muy joven. Tiene que tener una transformación física, son 17 años”.