Ángel Torres ha llegado a un principio de acuerdo con el técnico a la espera de la decisión de José Bordalás

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Principio de acuerdo entre el Getafe CF y Fabio Celestini. A la espera de saber qué sucede con José Bordalás, Ángel Torres se ha apresurado a buscar un sustituto de cara a la próxima temporada en caso de que el alicantino decida no continuar en el banquillo. Habrá reunión durante las próximas horas, pero en el club ya tienen trazado un plan alternativo.

Según informa el diario Marca, Ángel Torres ya ha alcanzado un acuerdo con Fabio Celestini. Eso sí, su llegada sólo se produciría en caso de que Bordalás decida no continuar en el banquillo, algo que de momento no está definido.

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Y es que la última palabra la tiene el propio Bordalás. Durante esta misma semana habrá una reunión entre el club y el técnico para tomar una decisión al respecto. El Getafe estaría encantado de seguir contando con él, más aún tras un curso difícil en el que acabado metiendo al equipo en Conference League. El alicantino, por contra, tiene algunas dudas sobre el proyecto ante posibles salidas de jugadores importantes, además de varios clubes detrás interesados en su contratación.

Equipos como el Sevilla o el Espanyol han tanteado la situación de Bordalás, que se ha convertido en uno de los grandes entrenadores de LaLiga. En el caso del equipo sevillista, con la duda del futuro de Luis García Plaza y, sobre todo, de la posible venta del club. En el caso del cuadro catalán, como posible sustituto de Manolo González tras un fin de temporada complicado en el que se rozó el descenso.

Quién es Fabio Celestini, el posible nuevo entrenador del Getafe

En cuanto a Celestini, se trata de un técnico algo desconocido para buena parte de los aficionados a LaLiga. Tiene 50 años y está actualmente sin equipo tras su paso por el CSKA de Moscú. Anteriormente también dirigió a clubes como el Basilea, el Sion o el Lucerna, además de ser técnico asistente en el Málaga CF. Eso sí, conoce a la perfección la competición y el propio club azulón, ya que como jugador disputó nada menos que 150 partidos con la camiseta del Getafe.