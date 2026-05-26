Los dos técnicos españoles se postulan para uno de los grandes banquillos europeos

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Andoni Iraola se ha convertido en una de las grandes gangas en el mercado de entrenadores. El español ha firmado un curso sobresaliente a manos de un Bournemouth que jugará la Europa League la próxima temporada, pero ya anunció que no seguirá en el conjunto inglés. De momento, no tiene nada cerrado con ningún club, aunque hay un coloso de Italia que está muy interesado en su llegada.

Según informa la Gazzetta dello Sport, el AC Milan tiene a Iraola como su técnico favorito para el banquillo. El equipo rossoneri ha acabado el curso con muy malas sensaciones y fuera de los puestos de Champions League, lo que ha provocado un auténtico terremoto durante las últimas horas con el despido de Maximiliano Allegri como entrenador y la salida de casi media directiva.

El Milan quiere a Andoni Iraola

A partir de ahí, el club trata de reestructurarse consciente de que uno de los pasos más importantes está en el banquillo. Quieren cerrar al nuevo entrenador esta misma semana y aseguran que ya ha habido contactos con Iraola para valorar su posible aterrizaje en San Siro.

En cualquier caso, todavía no hay nada cerrado. Iraola es el favorito, pero la dirección deportiva del Milan tiene una lista de alternativas en la que también sobresale la figura de Xavi Hernández, que está sin equipo desde su salida del FC Barcelona. También hay otros nombres como Oliver Glasner o Mauricio Pochettino.

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No es la primera vez que el nombre del entrenador vasco aparece relacionado con uno de los grandes clubes del fútbol europeo. Iraola también ha aparecido como posible sustituto de Arne Slot para el Liverpool. Antes, también le relacionaron con el Chelsea, que finalmente se decantó por otro español como Xabi Alonso. Todo apunta a que seguirá entrenando la próxima temporada, pero de momento no se sabe dónde.