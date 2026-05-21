Jorge Morán 21 MAY 2026 - 18:58h.

Después de descartar a Xabi Alonso, van a por otro entrenador español

Andoni Iraola y un corazón dividido: ayudar al Rayo Vallecano de Iñigo Pérez o Europa con el Crystal Palace

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La Premier League llega a su final con el Arsenal como campeón por delante de un Manchester City que se despedirá de Pep Guardiola. Y si los de Arteta han logrado el título es en parte a Andoni Iraola, quién robó dos puntos a los citizens y clasificó, por primera vez, al Bournemouth a Europa. Una 'Spanish' Premier a la que se unirá Xabi Alonso, aunque no al Liverpool.

Parecía el camino ideal para el tolosarra. Después de su salida del Real Madrid, el Liverpool y Xabi Alonso estaban 'condenados' a entenderse. Pero no será así. Los reds decidieron descartar su fichaje con la intención de mantener a Arne Slot y el Chelsea lo aprovechó para firmar al español. Y ahora, tan sólo unos días después, parece que se han arrepentido.

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Andoni Iraola y su posible fichaje por el Liverpool

El final de temporada del Liverpool no convence a nadie. Incluso podrían quedarse fuera de los puestos de Champions League, que podrían caer en manos del Bournemouth de Iraola. Y es precisamente el vasco el que está en el punto de mira de los de Anfield.

"Tengo todas las razones para creer que seré el entrenador la próxima temporada", decía Arne Slot hace sólo unas semanas. Pero según lo que apuntan desde Inglaterra, su futuro está lejos de Liverpool. La figura del holandés no termina de convencer en las oficinas del equipo británico y muchos se preguntan como dejaron escapar a Xabi Alonso.

Ante esta situación, la figura de Andoni Iraola sale a la luz. El vasco no seguirá al frente del Bournemouth la próxima temporada y aunque su llegada al Crystal Palace parecía segura, todo puede cambiar. El Liverpool lo ve como el técnico perfecto para comenzar un nuevo proyecto y parece que se lanzarían a por su fichaje.

No será fácil. Iraola no es un técnico que tome decisiones a la ligera y ya ha dejado claro que quiere seguir un camino marcado. Además, Andoni cuenta con otras ofertas encima de la mesa, tanto de Italia, como de Alemania, en dónde el Bayer Leverkusen sueña con su llegada.