Celia Pérez 17 ABR 2026 - 13:01h.

El técnico ha vuelto a ser preguntado por su futuro en rueda de prensa

El anuncio del adiós de Andoni Iraola en Inglaterra abre el apetito de la afición del Athletic: "Un honor"

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El futuro de Andoni Iraola apuesta a ser uno de los culebrones de las próximas semanas. Tras haber anunciado que no continuará en el Bournemouth, una vez finalice su vinculación con el club inglés el próximo verano, el técnico se alza como uno de los nombres favoritos para hacerse cargo del Athletic Club, una vez que Ernesto Valverde termine su época en el cuadro roijblanco. Desde que el Txingurri anunciara su decisión, Jon Uriarte ha apostado por el silencio. Y en este sentido, Iraola sigue el mismo guion, ya que aunque es preguntado en cada intervención, él mantiene la incógnita.

"La decisión no estuvo influenciada por otro club. Era seguir aquí o no. No sé qué voy a hacer la próxima temporada. No sé si voy a estar en un club o en una selección. No tengo ni idea de qué va a pasar", dijo Iraola este viernes en rueda de prensa.

"No sé si me creerás, pero es la verdad. Tampoco tengo ninguna prisa por saberlo. He tomado una decisión muy importante y ahora quiero concentrarme en los seis partidos que tenemos. Ya habrá tiempo para pensarlo más tarde", añadió.

Preguntado sobre si esta ha sido la decisión más difícil de su vida, Iraola dijo que las ha tenido más importantes, pero que esta le ha costado mucho y que ha habido momentos en los que pensaba una cosa y en otras, otra.

"He hablado con el club durante toda la temporada y hemos sido muy abiertos sobre ello y creo que no ha sido una sorpresa para ellos y que están preparados para esto. Pero ha sido difícil, sí".

En la rueda de prensa, Iraola se deshizo en elogios hacia el Bournemouth y dijo que este club tiene cosas que no va a encontrar en ningún otro lugar y que llegaba cada día a trabajar con una sonrisa en la cara. "Prefiero cometer el error de pensar que me debería haber quedado una temporada más antes que pensar que me quedé un año de más".