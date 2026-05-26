Los donostiarras apuntan al bombo 1 y los gallegos, al bombo 3

Así está la Champions League 2026/2027: primeros bombos completos

Compartir







A la esperar de lo que haga el Rayo Vallecano en Leipzig, España tendrá al menos dos equipos el próximo curso en la Europa League. La Real Sociedad se ganó su billete para volver a Europa gracias a su título copero, mientras que el Celta de Vigo repetirá en la segunda competición europea tras acabar en sexta posición. Si el Rayo ganara la final de la Conference League al Crystal Palace, también obtendría billete directo.

Mientras tanto, desde Anoeta y Balaídos empiezan a mirar sus posibles rivales en el torneo. El sorteo de la Fase Liga se realizará a finales de agosto, una vez concluyan las rondas previas. A falta de definir los 32 participantes definitivos, la Real apunta al bombo 1 y el Celta estaría en el bombo 3.

PUEDE INTERESARTE Los 26 jugadores de España que no están convocados y armarían un equipazo en el Mundial 2026

Posibles rivales de Real Sociedad y Celta en Europa League

Y los cocos, en esta ocasión, llegarán desde Italia. La Juventus y el AC Milan serán dos de los grandes favoritos a ganar el torneo, partiendo en ambos casos desde el bombo 1. El Bayer Leverkusen, el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella o el Benfica serán otros de los clubes más potentes de la competición, ya que los ingleses tienen, a priori, menos cartel: Bournemouth y Sunderland.

PUEDE INTERESARTE Qué jugadores de LALIGA terminan contrato y quedarán libres en el mercado de fichajes

Hasta la fecha, hay 12 equipos que ya tienen su billete confirmado. La final de la Conference dará un billete más a Rayo o Crystal Palace. Mientras tanto, el portal @FootRankings ha elaborado una predicción de cómo podrían ser los posibles bombos del sorteo, recordando que sólo los que aparecen con tick verde están clasificados y que los bombos están expuestos a posibles variaciones:

Bombo 1 : Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Fenerbahce y Real Sociedad.

: Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Fenerbahce y Real Sociedad. Bombo 2 : Marsella, Midtjylland, Estrella Roja, Sparta Praga, Slovan Bratislava, Stade Rennais, Sturm Graz, Lech Poznan y Bournemouth.

: Marsella, Midtjylland, Estrella Roja, Sparta Praga, Slovan Bratislava, Stade Rennais, Sturm Graz, Lech Poznan y Bournemouth. Bombo 3 : Sunderland, Crystal Palace, Celje, Lask, Celta de Vigo, Hoffenheim, Torreense, Hapoel Beer Sheva y Nimega.

: Sunderland, Crystal Palace, Celje, Lask, Celta de Vigo, Hoffenheim, Torreense, Hapoel Beer Sheva y Nimega. Bombo 4: Borac, Sint-Truidden, Hearts, Trabzonspor, Universidad Cracovia, Gornik Zabrze, AGF, Mjallby y Gyori.

Cabe recordar que cada equipo disputa ocho partidos en total, cuatro como local y cuatro como visitante, y se enfrenta a dos rivales de cada bombo, incluido el suyo propio. Es decir, que los bombos no son determinantes a la hora de evitar rivales, sino sólo para equilibrar los enfrentamientos.