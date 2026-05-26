Jorge Morán 26 MAY 2026 - 07:37h.

El técnico español será el técnico del Chelsea la próxima temporada

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Aunque todavía no es oficial, es un secreto a voces. Xabi Alonso se convertirá en el entrenador del Chelsea para la próxima temporada, lo que va a suponer bastantes cambios en el conjunto blue. Un equipo que se ha quedado fuera de los puestos europeos de la Premier League en lo que puede ser una alegría, de manera indirecta, para el Real Madrid. Y todo ello con Rodrigo Hernández como protagonista.

Las informaciones apuntan a que Florentino Pérez sueña con el fichaje del Balón de Oro. El mediocentro español termina contrato con el Manchester City y la salida de Pep Guardiola podría provocar también su marcha del conjunto inglés. Pero además de este motivo, la llegada de Xabi Alonso podría también ayudar a cumplir esta operación.

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Xabi Alonso, ¿el culpable del fichaje de Rodrigo Hernández?

La llegada de Xabi Alonso al Chelsea y la ausencia de competición europea la próxima temporada puede provocar una limpia en el conjunto inglés. Uno de los que se habla es de Cucurella. "Eso puede ser importante. También para el Atlético de Madrid, porque se hablaba de Cucurella y eso no se si puede pesar", apuntó Kerman de Frutos.

Pero además del lateral español, hay otros nombres de jugadores importantes que no tienen su continuidad asegurada en el Chelsea. Uno de ellos, Enzo Fernández. "Se puede ir con Maresca al Manchester City y esto abriría la puerta de salida a Rodrigo Hernández. Lo del Chelsea quedándose fuera de Europa abre muchas puertas", apuntó en ElDesmarket.

Aunque el futuro de Rodri es todavía incierto, el español podría ser la gran sorpresa del Real Madrid para la próxima temporada. "Está negociando con el Manchester City su renovación, sólo te digo eso. Vamos a ver como acaba todo eso", desveló Nacho Donado. Un efecto dominó que podría acabar con Xabi Alonso empujando al fichaje del Balón de Oro por su ex equipo.