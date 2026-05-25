Redacción ElDesmarque Madrid, 25 MAY 2026 - 11:28h.

Las sedes electorales de los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid están sorprendentemente cerca

Santi Cañizares muestra la artimaña electoral de Florentino Pérez en el Real Madrid: "No se le escapa"

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El Real Madrid oficializó las elecciones por la presidencia del conjunto blanco el domingo y los candidatos serán Florentino Pérez y Enrique Riquelme. La carrera electoral de los de Concha Espina ha dejado una imagen curiosa y es que las sedes de los dos aspirantes están separadas por tan solo 100 metros. ElDesmarque ha realizado el recorrido de un emplazamiento a otro por la calle Rafael Salgado, al lado del Santiago Bernabéu, para mostrar lo cerca que están una de la otra. A falta de confirmación oficial, las elecciones podrían celebrarse el próximo domingo 7 de junio.