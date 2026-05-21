Jorge Morán 21 MAY 2026 - 20:45h.

Todavía no hay fecha oficial para las elecciones

Enrique Riquelme notifica al Real Madrid su candidatura a las elecciones

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Ya es oficial. Enrique Riquelme se presentará como candidato a las elecciones del Real Madrid y será el rival de Florentino Pérez por la presidencia. Después de conseguir el aval y cumplir con todos los requisitos para su candidatura, el empresario quiere revolucionar todo lo que se conoce en la entidad, incluida la junta directiva.

Después de 26 años al frente del club blanco, Florentino Pérez contará con un rival para convertirse en el máximo mandatario del Real Madrid. Pese a que le quedaban dos años en el cargo, el actual presidente adelantó estas elecciones después de la crisis en la entidad madridista, en una decisión que pilló a muchos por sorpresa.

¿Cuándo serían las elecciones a la presidencia del Real Madrid?

Tras la presentación de la candidatura de Riquelme, las elecciones serán oficiales y ahora toca buscar la fecha para el día de las votaciones. Todavía no es oficial, pero todo hace indicar que el día elegido podría ser el próximo 7 de junio de 2026. Será la Junta Electoral la que presente la fecha y el lugar de celebración.

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Las votaciones de los socios incluidos en el censo electoral podrán ser por correo, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas electorales. Estos socios podrán consultar su inclusión o exclusión en el censo electoral del 14 al 18 de mayo de 2026.

Duelo de declaraciones entre Riquelme y Florentino

Durante su famosa rueda de prensa, Florentino Pérez 'retó' a Riquelme a estas elecciones y el empresario ha cogido el testigo. "Hay rumores de que hay un señor que está hablando y no sé qué... Pues mire usted, si hay gente que se quiere presentar, yo les doy la oportunidad ahora de que se presenten. Y de que digan quiénes son, qué vida han llevado, cuáles son sus empresas y conocerles", dijo el actual presidente.

Unas elecciones que, según Riquelme, podrían ser las últimas. "Pueden ser las últimas elecciones de la historia del Real Madrid, viene la privatización. Creemos que no estamos de acuerdo con esa privatización. Tiene que ser de sus socios", explicó.