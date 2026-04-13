El jugador se enfrenta a siete cargos de violación y uno de agresión sexual

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Thomas Partey se declara no culpable. El jugador del Villarreal CF ha comparecido este lunes ante el tribunal de Southwark Crown Court, en Londres, por dos nuevos cargos de violación, negando por completo los casos que se produjeron durante su etapa como futbolista del Arsenal FC, antes de regresar al fútbol español.

El ghanés negó haber violado en dos ocasiones a una mujer en diciembre de 2020, en el marco de un caso en el que ya había sido acusado previamente de otros cinco delitos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con hechos ocurridos entre 2021 y 2022. Con estas nuevas acusaciones, se enfrenta a un total de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, todos ellos relativos a cuatro mujeres distintas.

El juez Tony Baumgartner acordó que todos los casos se juzguen de forma conjunta. De momento no hay una fecha confirmada para el juicio, pero todo apunta a que se podría retrasar hasta enero de 2027, pese a que inicialmente estaba previsto para noviembre de este año. El centrocampista acaba su contrato con el club groguet el próximo mes de junio.

Mientras tanto, Thomas permanece en libertad bajo fianza mientras continúan los procedimientos judiciales, con la condición de no contactar con las presuntas víctimas. El jugador tiene prevista su próxima comparecencia judicial el 14 de mayo en una vista preliminar, en plena semana decisiva en LaLiga EA Sports.