Marcelino revela el sufrimiento de Gerard Moreno y le postula para el Mundial: "Hace jugar y tiene gol"

Fran Fuentes 13 ABR 2026 - 09:03h.

"No sé si, jugando a este nivel las jornadas que quedan, será un futurible mundialista", lanzó

Marcelino responde a sus sustitutos en el Villarreal, al Athletic y a Dani Parejo: "Veinte puntos"

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El Villarreal CF logró vencer en San Mamés al Athletic Club con un gran partido tanto a nivel individual como colectivo. El conjunto dirigido por Marcelino García Toral se impuso en un partido de mucho nivel y en el que una de las grandes noticias fue Gerard Moreno. El delantero catalán se ha recuperado de sus recurrentes lesiones y vuelve a estar a un nivel magnífico, tanto físico como técnico. En este sentido, su entrenador le postula como una opción más que interesante para la Selección Española de cara al Mundial del próximo verano. En este sentido, a su entrenador no le extrañaría una llamada para viajar a Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro. Marcelino respondió a la pregunta de dónde podría haber llegado este Villarreal hubiera tenido disponible a Gerard Moreno: "¿En LALIGA? Entiéndelo como una broma. Si nos da más en LALIGA, campeones es difícil quedar, o segundos. Todos sabemos qué futbolista es Gerard. Lo que yo no sé es si, jugando a este nivel las jornadas que quedan, será un futurible mundialista", lanzó.

Y es que el técnico entiende que sus cualidades encajan muy bien en el juego asociativo de la Selección Española: "Porque me parece que está a un nivel extraordinario. Extraordinario. Tiene una doble virtud, o muchas virtudes, pero una, que hace jugar al equipo cuando el balón sobrepasa a los centrocampistas contrarios, lo que da continuidad al juego. Y luego tiene gol, y tiene último pase. Juntar todo eso, jugar bien en las diferentes zonas del campo y luego, además, sumar goles, es complicado", reflexionó.

Marcelino, sobre Gerard Moreno: "Es una pena que haya sufrido tanto"

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Aunque, más allá de eso, siente que el futbolista haya atravesado tantos problemas con las lesiones durante las últimas temporadas, tanto por el aspecto deportivo como a nivel humano: "Por eso es una pena que este futbolista, y esta persona, haya sufrido tanto en las últimas temporadas. Ahora, en este tramo final de competición, creo que está disfrutando, sin ninguna duda, muchísimo menos de lo que le tocó sufrir estas temporadas anteriores y el transcurso o la mitad de esta temporada", sentenció.

De este modo, Marcelino está muy satisfecho de recuperar a un jugador que, a la vista está, vuelve a ser clave en el Villarreal a poco que se lo han permitido sus constantes lesiones. A sus 34 años, Gerard Moreno vuelve a estar en un momento dulce y quién sabe si le valdrá un billete hacia la Copa del Mundo.