Asís Martín 12 ABR 2026 - 23:54h.

El Athletic ha sumado 3 de los últimos 15 puntos y se asoma al drama en San Mamés ante el CA Osasuna

El tratamiento adecuado para un Athletic enfermo que evite que su mal se haga crónico

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde ha perdido sin ambages en la Retro jornada 31 de LALIGA EA Sports después de afrontar sin suerte ninguna este domingo la complicada visita a Bilbao del Villarreal CF de Marcelino García Toral en el estadio de San Mamés que ha mostrado su ruidoso descontento en varios momentos. El Athletic no está salvado aún y la cosa se complica con el lógico arreón de los de abajo de la tabla, como el Sevilla, Mallorca, Elche, etc...

Un choque nocturno ante uno de los gallitos del campeonato (aunque flojee lejos de El Madrigal) para un Athletic que sobrevive con lo que ata a duras penas en San Mamés, y que ha terminado con un marcador de (1-2) con la peor entrada del curso, bronca en la grada y una mala imagen pese al arreón de redaños de la segunda parte. Ojo que vienen curvas en Bilbao...

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El Athletic está a 6 puntos del descenso a falta de 21 por jugarse. El derbi ante Osasuna del martes 21 va a ser una verdadera final en San Mamés

Al terminar el encuentro ante los groguets, ha hablado Ernesto Valverde en la sala de prensa 'Jose Iragorri' donde ha comentado que "ellos son muy buenos, el primer gol fue extraordinario, y hemos podido empatar peor una desgracia en una jugada nos lo ha puesto cuesta arriba. Hemos empujado y arriesgado mucho, con mucho nerviosismo por muchas cosas, pero el partido no ha sido muy bueno y el ambiente en el campo tampoco".

"No es la cuestión, en el fútbol siempre miras para arriba y para abajo, el que no es consciente de eso no sabe de que va esto del fútbol. Si no ganas siempre pasa lo mismo y a la gente no le gusta ni aquí ni en ninguna parte que no ganes, cada público cree que es diferente a otros pero en el fondo todo es igual, en el fútbol hay que ganar".

"No sé si estoy cuestionado o no, porque no lo sigo pero todos sabemos que si no ganas se mira al entrenador y eso hay que aceptarlo. ".

Ernesto Valverde y la peligrosa derrota del Athletic Club ante el Villarreal en San Mamés sin Areso y con Lekue pitado como el equipo...

"Todo son decisiones técnicas, si le pongo o no le convoco, siempre lo son... esa posición no tiene un dueño fijo como otos y ya lo dije, es que buscas algo".