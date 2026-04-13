Álvaro Borrego 13 ABR 2026 - 12:57h.

Niakaté y Diego Rodrigues son baja; Zalazar, la gran duda en el Braga

El Betis, pendiente de ingresar casi 5 millones

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El Real Betis se juega media temporada este jueves. Los de Manuel Pellegrini intentarán hacer valer el factor campo para hacer bueno el empate de la ida y colarse por primera vez en su historia en unas semifinales de Europa League. Para lograrlo deberán vencer al Sporting de Braga, un rival que ya demostró sus virtudes la semana pasada aunque llega a La Cartuja condicionado por las bajas.

La más sensible es la de Niakaté, que en una acción fortuita -y solo- se lesionó en un mal apoyo del pie. Las pruebas confirmaron que sufre una rotura completa del tendón de Aquiles derecho, por lo que incluso tuvo que pasar por quirófano, y que le mantendrá entre siete y nueve meses alejado de los terrenos de juego. El central fue el mejor jugador del Braga en la ida, clave para noquear cualquier atisbo de remontada de los verdiblancos.

Tampoco podrá estar Diego Rodrigues, otro titularísimo para Carlos Vicens. El centrocampista sufre una lesión tibioperonea en el tobillo derecho por culpa de la entrada que realizó Amrabat en la primera parte del partido y que le obligó a ser sustituido por Moutinho.

Por último, la gran incógnita es la de Rodrigo Zalazar. El ariete, máximo goleador del Braga esta temporada con 22 dianas, se perdió el duelo de ida por un problema muscular y este fin de semana tampoco ha participado. La prensa lusa informa de que podría forzar para estar en La Cartuja, aunque parece que en ningún caso llegaría al cien por cien de condiciones.

En el Real Betis son seguras las ausencias de Natan, que deberá cumplir sanción por acumulación de tarjetas, Junior Firpo, lesionado para varias semanas más, y Ángel Ortiz, aún convaleciente de sus problemas en el hombro. Lo Celso no puede jugar en Europa al quedarse excluido de una lista en la que entró Álvaro Fidalgo. Isco Alarcón continúa sumando sesiones e incrementando cargas, pero también parece prácticamente imposible que pueda regresar a una lista al menos este jueves.