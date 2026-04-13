Basilio García Sevilla, 13 ABR 2026 - 16:54h.

"El Sevilla tuvo suerte de enfrentarse a un rival con cuatro jugadores de Primera Federación"

Santi Cañizares zanja la polémica con Simeone por su decisión en el Sevilla - Atlético: "¿Alguien lo garantiza?"

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El tramo final de cada temporada da para muchos supuestos. Los equipos de abajo empiezan a agobiarse, los de arriba consiguen sus objetivos con antelación y se dan circunstancias que no dejan contento a nadie. Así sucedió el sábado en el partido entre el Sevilla FC y el Atlético de Madrid, pues muchos criticaron la alineación de Diego Pablo Simeone, que priorizó el partido de Champions ante el FC Barcelona y la final de la Copa del Rey a un duelo en el que no se jugaba demasiado en el Sánchez-Pizjuán. Quedan siete fechas y habrá muchas situaciones similares, y en el calendario aparece un Betis-Elche en la jornada 36 que ya levanta suspicacias.

Este lunes, el CEO del Real Betis Balompié, Ramón Alarcón, ha pasado por Radio Sevilla y, entre otras muchas cuestiones, ha hablado sobre los caprichos que depara el calendario cada año. “Comprendo la alineación y también el enfado de los otros equipos. En ese sentido, hay que mejorar los calendarios”, explicó respecto a lo sucedido en el Sevilla – Atlético, rememorando además una situación similar que vivió el club verdiblanco antes de ganar su tercera Copa del Rey en 2022. “Recuerdo cuando jugamos la final de Copa tuvimos, en la misma semana, un partido frente al Elche: lo hicimos con cinco o seis titulares y con ánimo de ganar. Perdimos, pero tuvimos ocasiones”. De aquel partido, Pellegrini solo repitió en el once de la final con Bartra, Pezzella, Canales, Juanmi y Fekir.

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El calendario puede darle una oportunidad similar al Betis en la jornada 36, cuando se mida precisamente al Elche en el Estadio de La Cartuja. Los ilicitanos marcan ahora mismo la zona de descenso, y es uno de los rivales del Sevilla por la permanencia, y aunque hay mucha tela que cortar de aquí a la tercera semana de mayo, en el que se jugará el partido, muchos recuerdan aquel Betis-Sporting de 1997 o el Sevilla-Oviedo del año 2000… “¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane. Estamos preocupados de lo nuestro y ojalá lleguemos al día del Elche sin jugarnos los puntos. Será señal que hemos afianzado la quinta plaza. Si eso ocurre, Manuel le dará el premio a los menos habituales, como hace siempre. Que los béticos disfruten de lo que quieran disfrutar. ¿Hacer un Simeone? No creo que sean comparables”, explicaba en las ondas.

La suerte del Sevilla ante el Atlético

Con todo, Ramón Alarcón reconoció que el Sevilla “tuvo suerte de enfrentarse a un rival con cuatro jugadores de Primera Federación”, pero entiende la postura de Simeone. “Un equipo que tiene en horas un partido clave haga que el jugador meta menos la pierna”. Quedan semanas para ir amasando este asunto en la capital hispalense.