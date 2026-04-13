El calendario que le queda al Sevilla FC y a sus rivales directos por el descenso

Álvaro Borrego 13 ABR 2026 - 11:02h.

El Sevilla mantiene la distancia con el descenso, aunque Rayo y Valencia se meten también en la pelea

Tiempo extra para Luis García Plaza

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El Sevilla FC ha recuperado algo de aire. Aunque a efectos prácticos la distancia con el descenso se mantenga, la victoria lograda contra el Atlético de Madrid deja algunas sensaciones positivas en el equipo. Además adelanta al Alavés y gana un puesto en la clasificación. Por delante, siete finales en las que el conjunto hispalense deberá evitar lo que supondría un golpe casi mortal en lo futbolístico pero sobre todo en lo económico, que incluso pondría en duda la viabilidad vital de la sociedad. Llegado a este último cuarto de competición, los de Luis García Plaza son 16º con 34 puntos, por lo que deberá estar muy pendiente también de lo que hagan sus rivales directos, aunque por el momento sigan dependiendo de sí mismos para obtener la permanencia.

Por si no fuera delicada la situación del equipo, menos halagüeño si cabe resulta ver el calendario, de todo menos plácido para el Sevilla FC en este tramo final. Por el momento Elche, Levante y Oviedo ocupan las tres plazas de descenso, con Alavés y Mallorca también metidos en la pelea. Lo 'mejor' es que esta semana se han sumado a esa pugna otros como Rayo Vallecano o Valencia, con solo dos puntos más que los sevillistas. En ElDesmarque hacemos repaso al calendario que le queda a los de Luis García Plaza y a sus rivales.

Rayo Vallecano (13º con 35 puntos)

En casa: Espanyol, Real Sociedad, Girona y Villarreal.

A domicilio: Getafe, Valencia y Alavés.

Valencia (14º con 35 puntos)

En casa: Girona, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Mallorca, Athletic y Real Sociedad.

Mallorca (16º con 34 puntos)

En casa: Valencia, Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Alavés, Girona, Getafe y Levante.

Sevilla FC (16º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.

Alavés (17º con 33 puntos)

En casa: Mallorca, Athletic, Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Real Madrid, Elche y Real Oviedo.

Elche (18º con 32 puntos)

En casa: Atlético de Madrid, Alavés y Getafe.

A domicilio: Oviedo, Celta de Vigo, Elche y Girona.

Real Oviedo (20º con 27 puntos)

En casa: Villarreal, Elche, Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Betis, Real Madrid y Mallorca.

Levante (20º con 26 puntos)

En casa: Getafe, Sevilla, Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis.