Álvaro Borrego 13 ABR 2026 - 10:22h.

El entrenador tendrá once días para afrontar la final contra el Levante

El descenso se aprieta y así está el golaveraje del Sevilla con sus rivales

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El Sevilla FC ha recuperado el aliento. La victoria contra el Atlético de Madrid permite respirar un poco al conjunto sevillista, que de no haber sacado los tres puntos estaría a día de hoy en puestos de descenso. Si bien las esperanzas se dispararon el sábado, con el deseo de poner tierra de por medio con el sótano de LALIGA, los triunfos de Oviedo, Mallorca y Elche dejan la clasificación prácticamente tal y como estaba antes de la jornada 31, aunque al menos se ven brotes verdes en un equipo que no ganaba desde el 22 de febrero. Un resultado que permite ganar tiempo a Luis García Plaza, cuyo inicio en el banquillo no había sido ni mucho menos lo esperado.

Su debut en Oviedo, cayendo nada menos que contra el colista, acrecentó todavía más la crisis del Sevilla FC, llegando a levantar incluso ciertas dudas sobre su futuro. Ahora, con su primer triunfo, Luis García Plaza gana algo más de tiempo y tendrá once días para preparar el duelo fratricida contra el Levante. Con la final de la Copa del Rey de por medio, los hispalenses no regresan a la competición hasta el próximo jueves 23 de abril. Días suficientes para mejorar carencias, seguir implementando nuevos conceptos y encontrar una idea que se asemeje más a su manera de ver el fútbol.

Según lo que ocurra hoy lunes (juegan contra el Girona) y la próxima semana, el Levante podría quedar a dos puntos del Sevilla FC, con el golaveraje particular ganado, o a once. En el mejor de los casos (para los intereses sevillistas) los granotas quedarían sentenciados a un descenso casi seguro, por lo que los de Luis García Plaza tienen una oportunidad idílica para eliminar a un rival directo.

El entrenador ya reconoció tras el partido contra el Atlético de Madrid que el equipo "se echa atrás" con suma facilidad y que todavía tiene "un bloqueo mental" que resta más que suma. También para dosificar esfuerzos y reforzar una plantilla con una vulnerabilidad anímica terrible. Será ese uno de los principales aspectos a trabajar por Luis García Plaza, con semana y media para seguir amoldando al equipo a su estilo. Tiempo extra.