Basilio García Sevilla, 11 ABR 2026 - 23:54h.

El madrileño analiza el partido de su equipo ante el Atlético de Madrid

Un respiro para el Sevilla ante un Atlético que está a otra cosa

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Luis García Plaza ha llegado para intentar poner orden en este sin Dios que ha sido el Sevilla FC durante toda la temporada. En el Carlos Tartiere no pudo, por aspectos externos e internos, pero este sábado ante el Atlético de Madrid ha conseguido sus primeros tres puntos en su debut en el banquillo local de un Ramón Sánchez-Pizjuán que ha entendido a la perfección lo que demandaba un equipo muy necesitado.

Tras el encuentro, el madrileño se mostró orgulloso de haber conseguido la victoria, del desempeño de sus jugadores y, sobre todo, del comportamiento de la afición, a la que pide que siga igual. “Ha habido varias fases de partido, queríamos salir y contagiar con hambre y apretando arriba. Lo hemos hecho, viviendo cerca del área del Atlético, y después el equipo se ha marchado atrás. Tenemos ese bloqueo mental, de miedo. Llevan mucho peso, mucho tiempo sin ganar en casa. Esa fase, con el esfuerzo de todos, tenemos que analizar y estar más altos. Todos. Hemos querido proteger antes que llegar, no teníamos el balón. Ese es el camino que tenemos que ir haciendo. La segunda parte para mí ha estado perfecta, solo recuerdo la ultima de Lookman que hemos estado más abiertos y me los ha puesto aquí”.

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“Hemos hecho un cambio táctico, y hemos tenido la opción de Isaac y otras para matar el partido. Es el camino que tenemos que seguir, tener esa valentía, hacer un esfuerzo. No podía hacer la última tanda de cambios, estaban tiesos, les va a costar hacer esos esfuerzos que les pido. Solo puede agradecerle su esfuerzo, como se han sobrepuesto, y el ambiente es el que yo cuando venía de visitante vivía. A un equipo grande como el Atlético no le asusta, pero nos han sacado todo. Agradecer a los futbolistas y a la afición. Son finales cada partido, cada punto es un sufrimiento total y en casa nos tenemos que hacer fuertes. Tenemos que ser un equipo sumatorio, o empate o ganar lo que nos queda. Espero que entre todos nos mentalicemos. Vamos a sufrir mucho, pero este es el camino”, añadía el entrenador.

Además, Luis García Plaza personalizó en los canteranos y en otros jugadores de su equipo como claves para la victoria. “No me fijo en si son canteranos o no, necesitábamos energía y piernas frescas. Los he visto entrenar. Dudé si meter a Castrín en Oviedo. Luci ha hecho un partido espectacular, Sow también, Alexis se ha vaciado, Gabi estaba deseando salir incluso a pierna cambiada. No me he fijado en lo de los seis canteranos, son todos iguales. He buscado refrescar al equipo, tenemos que transmitir esas ganas y eso va a hacer que todos vayan en esa dirección. Para ganar al Levante tenemos que hacer un gran partido. Tenemos que ser mejores que en Oviedo, tenemos que ir a este nivel. Que no sea un espejismo, sino algo más constante”.

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Las reservas del Atlético. “El que quiera quitar un ápice de una victoria al Sevilla… no le quitemos ni un ápice de mérito. Solo con lo que cuesta Sorloth y Baena…”.

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El miedo en el equipo. “Si ganamos al Levante tendremos menos miedo. Es lógico, son seres humanos, cuando tienes dudas, es un trabajo de equipo, cuando no funciona, se mete para atrás. Cuando todo fluye sueltan. Después del gol hemos dado un paso atrás que no quiero que demos. Otra cosa es el final. En el gol es un saque de banda que tenemos que salir rápido a presionar, es lógico. Cuando la ha cogido Lookman me he cagado vivo. Después el equipo ha dado otro paso adelante, como haya este ambiente aquí en los tres partidos que quedan en casa, vamos a sumar puntos. Ante la Real tiene que haber este ambiente, saquemos lo que saquemos ante Levante y Osasuna, con dos partidos en tres días, el único equipo de Primera”.

Balón parado. “Me ha costado una comida para los chavales, porque dije que si ganábamos con balón parado, les invitaba. Es lo que hay. Perdimos por un balón parado que defendimos mal, tuvimos tres y las mandamos fuera, hoy ha ido dentro. Rubény Oso son buenos sacadores y tenemos gente que puede hacer daño. Nos puede dar puntos. Al equipo le falta tener poso con la pelota. Se han visto pequeños automatismos, pero es a base de repetir y no tenemos tiempo”.

La ayuda de Leo. “Sí, ha ayudado. Una persona como Leo que se presente allí y te cuente su historia, y transmita esa vitalidad, me emociona. Son lecciones de vida que tienes que aprender. Voy a todo, llevo dos jornadas, me noto con una pesa grande, porque llegas a un club tan grande en una situación tan delicada y tienes que levantar a un grupo, a una afición, a que todo el mundo crea. El futuro ya vendrá, pero tengo que levantar eso, he cogido esa responsabilidad y la tenemos que transmitir. Leo me ayudó. Fue un tesoro”.

Los resultados de los rivales. “Tienes que depender de lo tuyo. Los demás pueden ganar, tienes que centrarte en tu equipo. Si los demás siguen ganando, tendremos que ganar más partidos. Mis cuatro equipos son prácticamente los rivales, Levante, Elche, Alavés y Mallorca. Con todos mis respetos, ojalá les vaya mal. dependemos de nosotros. El otro día fue duro, pero no pudimos ver al equipo jugando 50 minutos contra diez, y eso es muy difícil. Hoy el equipo ha dado un paso adelante, y ante el Levante si no lo damos nos v a aganar. Mañana hay que entrenar, trabajar, para preparar el Levante que es otra final. Necesitamos a toda la plantilla, porque muchos no están para tantos esfuerzos, para lo que les exijo”.