Tito González Sevilla, 11 ABR 2026 - 17:41h.

"Puedes cambiar de religión, de pareja, puedes cambiar muchas cosas, pero de equipo no se cambia"

"¿Vas a volver al Sevilla?", la pregunta recurrente que 'cansa' a Monchi

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El Sevilla FC afronta los últimos partidos de la temporada con un miedo evidente al descenso. La situación es crítica, solo dos puntos por encima de la zona caliente al inicio de la jornada, y el equipo despierta unas sensaciones francamente malas.

El primer paso para ir a por la salvación es este sábado ante el Atlético de Madrid, en un partido muy complicado a pesar de que los colchoneros llegan a Nervión con un ojo puesto en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, y otro en la final de la Copa del Rey, que serán sus dos próximos partidos.

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“La verdad es que las cosas se han puesto muy feas”, explica un peñista a las cámaras de ElDesmarque, que ha pulsado las constantes vitales de los aficionados más fieles. “Es una situación difícil”, “bajar a Segunda este año sería un problema muy gordo”, un problema que se barruntan muchos.

“Yo tengo el cuerpo hecho al descenso”, dice uno de ellos, mientras que otro ve este encuentro como la clave para conseguir despegar. “Si este partido lo perdemos es como el último clavo del ataúd”.

El palco no se escapa

Con todo, las críticas principales van hacia arriba, hacia el consejo de administración que comanda José María del Nido Carrasco y que es señalado como los principales culpables. “La directiva y la gente de arriba me ha llegado a cansar”, explica un sevillista, mientras que otro dice que “la afición lleva quemada muchos años”. “Está como adormecida, pero yo creo que es por los guantazos que ha recibido”, concluye un sevillista más.

Aun así, todos coinciden en que hay que estar con el equipo en los partidos que restan en Nervión, tratando de originar el mejor ambiente posible. “Todo lo que no sea apoyar al equipo es restar”, indica uno. El resto de las opiniones, van en la misma línea a pesar de que había propuestas para protestar contra el consejo. “Lo más importante ahora mismo es que el equipo salve la categoría”. “Este partido es vital estar 100% con el club”. “Los jugadores y el entrenador son los únicos que pueden sacar esto adelante”, resumen el sentir general.

Y es que, “tú puedes cambiar de religión, de pareja, puedes cambiar muchas cosas, pero de equipo no se cambia”. El evangelio.