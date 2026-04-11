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Un viaje al pasado a través del fútbol: así son las camisetas retro más caras
En CamiClasica puedes encontrar reliquias del Atleti, Barça, Madrid o Valencia; en ElDesmarque hacemos un viaje al pasado
Así es la camiseta retro del Valencia CF: todos los detalles de la edición limitada
Con motivo de la jornada retro que se disputa este fin de semana tanto en Primera como en Segunda División, qué mejor que descubrir uno de los lugares más icónicos de Madrid. Se trata de una tienda de camisetas de fútbol, pero es algo más especial. En CamiClasicas uno puede encontrarse auténticas maravillas del pasado: ediciones conmemorativas o especiales del Atlético de Madrid, del FC Barcelona o del Real Madrid, o equipaciones clásicas de Alemania o España. Pero no solo eso, su propietario, Gonzalo, cuenta en ElDesmarque que en la tienda hay camisetas desde los años 70 hasta la actualidad, tanto de equipos como de selecciones. Puedes ver el reportaje en el vídeo superior.