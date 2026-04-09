El Atleti llegará al Sánchez-Pizjuán en medio de la eliminatoria ante el Barça y antes de la final de Copa del Rey

Desvelada la conversación del árbitro y el VAR por el posible penalti de Marc Pubill: "Cree que no"

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En medio de un calendario infernal, el Atlético de Madrid tiene que visitar el próximo sábado por la noche al Sevilla FC. Lo hará tras jugar de manera consecutiva ante Real Madrid y Barça en LaLiga, una semana antes de la final de la Copa del Rey y en medio de la eliminatoria ante el propio Barça de cuartos de final de la Champions League. Desde hace varias semanas, se viene especulando con el posible once que sacará Diego Pablo Simeone en el Sánchez-Pizjuán, que probablemente esté plagado de rotaciones ante lo que se avecina. Este jueves, por primera vez, el argentino ha ensayado ese posible once.

En primer lugar, cabe recordar que Koke y Nico González están sancionados. Además, Johnny Cardoso y Pablo Barrios están descartados por lesión, mientras que Oblak, Giménez y Hancko tienen el cartel de duda. El duelo en la capital andaluza, insistimos, será tres días antes de jugarse un billete a semifinales de Champions y siete días antes de la final copera.

El posible once del Atlético de Madrid ante el Sevilla FC

De ahí que la alineación de Simeone en Nervión pueda estar plagada de novedades. El Cholo ha ensayado este jueves un once que estaría formado por Musso; Boñar, Lenglet, Dani Martínez, Julio Díaz; Nico González, Morcillo, Mendoza, Obed Vargas; Thiago Almada y Sorloth.

Nico no podrá jugar por sanción, por lo que el Cholo debería buscar una alternativa en ese costado, quizá con un Álex Baena que este jueves trabajó al margen. Lo que sí parece claro es jugadores como Julián Álvarez, Griezmann, Marcos Llorente o Lookman están llamados a descansar de inicio y que varios canteranos podrían ser titulares.

Pubill no podrá jugar la vuelta ante el Barça por sanción, por lo que no se descarta que pudiera entrar en el once junto a Lenglet, si bien es cierto que viene de una lesión. Y ojo a la portería, porque si Oblak no termina de recuperarse, no se podría descartar incluso que jugara Esquivel, el tercer portero, para reservar a Musso de cara a los dos partidos decisivos de la próxima semana.

En la anterior jornada liguera, Simeone ya dejó sin jugar ni un solo minuto a Lookman, Julián y Hancko. Y eso que el rival era nada menos que el Barça. El técnico acabó con Obed Vargas, Taufik y Morcillo en el centro del campo, debutando los dos canteranos en partido oficial con la camiseta rojiblanca. Un precedente, el del pasado sábado, y un ensayo, el de este jueves, que confirman lo que parece una evidencia: el once del Atlético ante el Sevilla FC estará plagado de caras poco habituales.