Álvaro Borrego 06 ABR 2026 - 01:23h.

El sevillismo ha agotado su paciencia y transmitió su hartazgo por la situación del equipo

Uno por uno del Sevilla FC ante el Real Oviedo: o desciende o lo descienden

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El sevillismo ha agotado su paciencia. La derrota sufrida en Oviedo, frente al colista de LALIGA, deja al Sevilla FC a dos puntos del descenso, con las consecuencias que ello traería deportiva pero sobre todo económicamente. Una situación límite que ha llevado al hartazgo de la afición, unánime a la hora de pedir dimisiones, reclamar explicaciones y exigir una mejora inmediata del equipo para salvar el infierno. A pesar de aterrizar a altas horas de la madrugada, un buen puñado de sevillistas acudieron este domingo (ya lunes) al Aeropuerto de San Pablo para transmitirle a jugadores, cuerpo técnico y directivos su pesar por la situación que atraviesa la entidad, al borde del abismo.

Amenazas y cánticos de "muérete" a Del Nido Carrasco

De este modo, la plantilla, cariacontecida, enfilaba hacia el autobús de camino a la ciudad deportiva del Sevilla antes de que cada uno volviese a su casa. Todo eran cabezas hacia abajo y gestos de tristeza o enfado por la derrota recibida pocas horas antes. Aunque, eso sí, los insultos no fueron solamente para la plantilla. Y es que la directiva, y en particular José María del Nido Carrasco, se llevó la gran mayoría de los insultos. Al presidente de la entidad se le pudo ver, ya sentado en el autobús, departir brevemente con Antonio Cordón momentos antes de que el autobús del equipo iniciase su marcha. También hubo varios aficionados a las puertas de la ciudad deportiva, como recogió en el vídeo nuestro compañero Tito González, de ElDesmarque, centrando, esta vez sí, las críticas en los jugadores a gritos de "mercenarios".

"¿Solvente es el club? Con el dinero que nos dejamos. Fuera, irse. Hijos de puta, fuera. Verme la cara, que yo pago todos los años y no me tengo que parar. Junior muérete. Da la cara, cagón", eran alguno de los improperios vertidos contra el máximo dirigente de la entidad.

Una situación que por desgracia se está convirtiendo en una tónica habitual para el sevillismo. Sin ir más lejos, tras la derrota sufrida en Mallorca hace dos meses, todavía con Matías Almeyda al cargo, el equipo ya vivió momentos de crispación a su llegada al aeropuerto, con gritos de "nos mandáis a segunda". Hace justo un año también se vivieron momentos similares. En abril de 2025, justo después de la derrota en Villarreal, decenas de aficionados acudieron al aeropuerto para increpar a los jugadores, con especial énfasis en la figura de Del Nido Carrasco, al que le tiraron un puñado de billetes falsos.

A ocho jornadas del final de LALIGA el Sevilla FC iguala los peores registros del siglo, calcando los números de la 23/24, aunque ahora son dos y no seis puntos los que lo separan del descenso. El conjunto sevillista es el equipo más goleado de LALIGA y ha perdido en tres de las cuatro ocasiones que se ha enfrentado al colista de la competición este curso.