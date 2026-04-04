Álvaro Borrego 04 ABR 2026 - 16:31h.

Maupay, único fichaje de invierno, fuera por decisión técnica

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El Sevilla FC ha publicado la convocatoria de 24 futbolistas para desplazarse a Oviedo, donde el equipo afronta este domingo una final por la permanencia. Luis García Plaza promete trabajo para revertir la situación, aunque para ello deba tomar decisiones delicadas. Su primera gran determinación en el club la ha realizado este sábado, descartando a Neal Maupay. El ariete franco argentino, único refuerzo en el mercado de invierno, se ha quedado fuera de la lista por decisión técnica, lo que deja entrever la poca participación que tendrá hasta final de temporada. Un escenario que señala, de facto, la planificación de Antonio Cordón, cuyos fichajes ni siquiera mejoran lo que sus palabras deslizan en cada comparecencia pública.

A pesar de la multitud de carencias que había evidenciado el equipo, Antonio Cordón priorizó la llegada de un delantero en enero, siendo Neal Maupay el elegido. Y la realidad es que dos meses después, su participación es prácticamente nula. Su carta de presentación fue realmente esperanzadora, tras ese golazo en Mallorca, pero desde entonces su rendimiento se ha diluido con el paso de las semanas. Ha encadenado actuaciones paupérrimas con algunas disputas sin sentido y algún infortunio con las lesiones. Con el cambio de entrenador parecía que el ariete podía dar un paso al frente y cambiar su situación, pero a las primeras de cambio García Plaza toma esta decisión. El futbolista cedido por el Marsella, fuera de la convocatoria.

Una decisión que demuestra la poca capacidad que ha tenido Antonio Cordón para mejorar la plantilla. El trabajo del director deportivo sigue generando disparidad de pareceres entre los aficionados, pues más allá de Vlachodimos, cuyo rendimiento es impecable (y Azpilicueta cuando las lesiones se lo permiten), la aportación de los fichajes ha sido realmente escasa.

En lo que se refiere a la convocatoria, precisamente Azpilicueta no ha podido llegar a tiempo, por lo que se quedará en Sevilla. También lo hacen Marcao, que sigue lesionado y sin ficha, y Agoumé por sanción.

La convocatoria completa la conforman: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Juanlu, Carmona, Nianzou, Castrín, Gattoni, Kike Salas, Cardoso, Suazo, Oso, Gudelj, Mendy, Jordán, Manu Bueno, Sow, Peque, Januzaj, Vargas, Ejuke, Alexis, Isaac y Akor.