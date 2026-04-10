Basilio García Sevilla, 10 ABR 2026 - 20:28h.

"Bueno, no estoy cansado, porque para mí es bonito que me sigan relacionando con el Sevilla"

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Mientras el Sevilla FC se desangra deportivamente y socialmente parece estar en un tramo definitivo del proceso de venta que atraviesa, hay una sola figura que despierta prácticamente el consenso del sevillismo, si es que eso es posible. Se trata, cómo no, de Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’, el arquitecto del mejor Sevilla de la historia que, de momento, ve los toros desde su barrera de San Fernando.

El isleño ha atendido a numerosos medios de comunicación desde que el pasado mes de septiembre se desvinculara del Aston Villa y se centrara en el proyecto del CD San Fernando 1940, con el que ya ha conseguido su primer ascenso de categoría. Pero el tema más comentado es el de su posible regreso al lugar donde consiguió sus mayores éxitos.

Este viernes, Monchi ha pasado por las ondas de Radio Marca en la provincia de Cádiz para hablar del ascenso del San Fernando, pero al final ha tenido que acabar hablando del club nervionense. El exdirector deportivo ha sido cuestionado sobre la pregunta que más le cansa de todas las que le han hecho en los últimos meses, respondiendo entre risas: “¿Vas a volver al Sevilla?”.

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El matiz de Monchi

Eso sí, después el de San Fernando ha matizado esta afirmación, aunque sin dejar entrever ningún detalle que pueda relacionarle con un futuro en el Sevilla. “Bueno, no estoy cansado, porque para mí es bonito que me sigan relacionando con el Sevilla. Vivo mucho en Sevilla, vivo aquí en San Fernando, pero vivo mucho en Sevilla. Eso es bonito, ese cariño de la gente. Me han preguntado mucho porque, evidentemente, es una pregunta recurrente. Y desgraciadamente ahora cómo está el club. Me siento muy agradecido de cómo habéis tratado todos el proyecto”, afirmaba.

“Evidentemente entiendo que en una entrevista provincial no me preguntéis por el Sevilla, y entiendo que en una entrevista nacional me preguntéis dos o tres preguntas por el San Fernando y el resto por X. Fundamentalmente Sevilla, o por qué me fui del Aston Villa, lo entiendo. Y con el mismo carisma, con la misma ilusión, con la misma educación, con el mismo respeto, he atendido a todos”, completaba un Monchi que agradecía, no obstante, el respeto de todos los medios a su proyecto en su ciudad natal.