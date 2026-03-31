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Unai Emery intentó 'fichar' a Monchi para el PSG y el Arsenal

Ramón Rodríguez, Monchi, durante su etapa en el Aston Villa
Ramón Rodríguez, Monchi, durante su etapa en el Aston Villa. Cordon Press
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Monchi y Unai Emery han formado una de las duplas más exitosas de la historia reciente del fútbol. El director deportivo, ahora presidente en San Fernando, y el entrenador, ahora en el Aston Villa, coincidieron en el mencionado club inglés y, previamente, en el Sevilla, consiguiendo hitos históricos en ambos conjuntos. Fue solo en dos equipos, pero si llega a ser por el entrenador... habría sido en más sitios.

Tal y como ha confesado Monchi en su última entrevista en Coaches Voice, Unai Emery intentó llevarle tanto al PSG como al Arsenal. "Unai, a que siempre le estaré agradecido, ha tenido también momentos complicados, porque los dos tenemos mucho carácter, ¿no? Pero, cuando él se fue al PSG, me intentó llevar, cuando se fue a la Arsenal, me intentó llevar y ahora también me ha llevado. ¿Por qué? Oye, porque creo que hacemos una buena dupla, porque él me conoce y yo lo conozco. Pero, sobre todo, en esta pareja, la virtud y el éxito dependen mucho de él, porque es muy buen entrenador".

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"Unai, cuando focaliza toda su atención en el campo, es un entrenador top. En Sevilla vivimos una época dorada y en el Aston Villa hemos vivido años magníficos. Muchos proyectos se han caído abajo, porque, y seguro que, definitivamente, muchos de ellos, porque había una mala relación entre el entrenador y la dirección deportiva, el director deportivo y el presidente, el director deportivo y el director de la cantera", recuerda.

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Monchi sin Unai y Unai sin Monchi, posiblemente, habrían tenido menos éxitos durante sus respectivas carreras deportivas y eso que el ex del Valencia le intentó llevar a Londres y París, donde habría que haber conocido todo lo que podrían haber conseguido juntos.

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