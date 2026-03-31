Pepe Jiménez Sevilla, 31 MAR 2026 - 15:57h.

Del Nido Carrasco, del 'dardo' al aviso: "El que llegue tomará las mismas decisiones"

Del Nido Carrasco confirmó "movimientos" de cara a la próxima temporada

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José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, atendió a los medios de comunicación este Martes Santo y, dentro de sus largas declaraciones, el máximo mandatario blanquirrojo confirmó que ya hay varios movimientos "avanzados" para la próxima temporada.

Cuestionado por su situación, José María del Nido Carrasco confirmó que su puesto dependerá de la venta de la entidad, pero cuando le preguntaban si se sentía con fuerzas para seguir en el cargo a pesar de las críticas, no tenía dudas. "Claro que me veo con fuerzas, de hecho hemos realizado algunos movimientos que conoceréis en verano", decía.

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Los movimientos, evidente, no los ha hecho Del Nido Carrasco solo, sino que ha sido de la mano de Antonio Cordón, tal y como ha señalado en varias ocasiones, haciendo hincapié en que cada decisión deportiva "ha ido de la mano de Monchi, Víctor Orta y ahora Cordón".

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Los fichajes que el Sevilla ha cerrado para la próxima temporada

Esos movimientos de los que habla Del Nido Carrasco son, por ejemplo, la contratación de Juan Iglesias, los avances con Patrik Mercado -que están pendientes de su lesión-, el acuerdo con Saganté o las conversaciones con Marius Marin, futbolista que toma importancia ahora tras la baja del ecuatoriano.

Además de ello, la entidad ha tanteado diferentes situaciones de renovaciones y ha ido marcando, a la espera de cerrar al entrenador definitivo para la próxima temporada, las principales bajas que deben darse este verano, tanto las que deben dejar dinero antes del 30 de junio, como aquellas que deberían liberar masa salarial, esos que el presidente ha señalado como "30 millones que no juegan habitualmente".

No sabemos aún si Del Nido Carrasco liderará, o no, el proyecto nuevo del Sevilla, pero el presidente sí ha dado algunos pasos para ir avanzando la planificación del próximo e importante curso en Nervión.