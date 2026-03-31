Pepe Jiménez Sevilla, 31 MAR 2026 - 10:36h.

Del Nido Carrasco actualizó la actualidad del Sevilla tras el cese de Matías Almeyda

Del Nido Carrasco, del 'dardo' al aviso: "El que llegue tomará las mismas decisiones"

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José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, atendió a los medios de comunicación este Martes Santo tras la habitual ofrenda en San Benito. El máximo mandatario blanquirrojo, principal punto de atención en la jornada, respondió sobre Matías Almeyda, Luis García Plaza, el descenso... y la probable venta del club.

"En dos años de presidente he tenido cuatro entrenadores, asumo la máxima responsabilidad, es obvio que si hemos tenido tantos entrenadores, algo, entre directores deportivos y Consejo, no ha funcionado. Hemos vendido a nuestros dos mejores jugadores y hemos traído a 8 jugadores gastando muy poco. Me encantaría acudir con opciones económicos, pero me ha tocado presidir al Sevilla en el momento más complicado de la historia reciente", comenzaba argumentando Del Nido Carrasco ante la gran afluencia de micrófonos allí presentes.

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En esta línea, el presidente insistía sobre la probable venta del Sevilla en que "no tengo ninguna participación en ese proceso, estoy al tanto, pero no tengo capacidad para ver el futuro. Se están analizando las cuentas, pero no sé si la operación saldrá adelante". "Conmigo no, hablé hace tiempo con Sergio Ramos, pero hablé sobre volver a jugar en el Sevilla, nada con la venta", sumaba.

El resto de declaraciones de Del Nido Carrasco

Opinión sobre la venta: "Si los accionistas deciden vender, no tengo nada que decir. Tengo acciones, 300 y pocas, si algún día la Junta retira el apoyo o compran el club, los que estamos, nos iremos y punto".

La deuda del Sevilla: "Lo dicen las cuentas, no sé lo que dice Five Eleven". "Creo que aún se está analizando la situación económica del club, los pasos se irán conociendo cuestión se vayan dando. A mí no me han dicho si se hará o no".

Presidente el próximo año: "Si se compra el club, imagino que no. Si no se compra el club, nada me hace pensar, teniendo en cuenta el pacto, que vaya a cambiar".

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"Sí, ya estamos tomando decisiones de contrataciones de jugadores".

La situación del equipo: "Nosotros nos marcamos un objetivo en este momento, necesitamos estar en Primera, estamos tres puntos por encima del descenso, a todos nos gustaría estar mejor, pero esto también es fruto de la confección de plantilla, 30 millones de euros no juegan habitualmente en el Sevilla. Ese es el escenario que me ha tocado y son las decisiones que puedo tomar".

La llegada de Luis García Plaza: "Todo lo que hemos visto de Luis García nos gusta, pensamos que es el entrenador ideal".

La autocrítica del Sevilla: "Lo he dicho muchas veces, cuando era vicepresidente, lo gestionábamos varias figuras. Fruto de algunas decisiones, estamos aquí. Nadie me dijo que era responsable de los éxitos, pero reconozco que estamos aquí por malas decisiones, se han reducido los ingresos y esta es la realidad".

"La realidad económica, si este verano hubiésemos ido como en la 19/20, habría sido más probable que hubiesen triunfado. Hemos tomado decisiones acertadas y equivocadas, siempre vamos de la mano de la dirección deportiva, pero asumo mi responsabilidad".

"La salida de Matías ha sido dolorosa, hemos coincidido durante mucho tiempo que era el ideal, pero los resultados han precipitado su salida".

Las críticas a su figura: "Estoy tranquilo, no es agradable una serie de cánticos que se escuchan en el Sánchez-Pizjuán, pero tengo la consciencia tranquila, que estoy tomando las medidas para garantizar la supervivencia del Sevilla. El que llegue, a menos que se meta dinero a fondo perdido, deberá tomar las mismas decisiones que yo".