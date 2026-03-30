Tito González Sevilla, 30 MAR 2026 - 16:39h.

La 'charla cofrade' de Antoñito y Pepe Castro: "Lo malo es el frío por las noches"

La afición del Sevilla 'desplaza' el momento de su equipo durante Semana Santa

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Si hay algo más importante que el fútbol en una ciudad tan pasional como Sevilla es la Semana Santa. Durante más de siete días, todo queda paralizado, todo pasa a un segundo plano y hasta la pasión (y el sufrimiento) que conlleva un club como el Sevilla FC, queda pendiente del "Domingo de Resurrección". Así se siente y así lo han dejado claro diversos aficionados este Lunes Santo.

Con la Hermandad de Santa Genoveva preparada para empezar su estación de penitencia, en ElDesmarque hemos querido conocer si los allí presentes tenían al Sevilla en su mente para pedirle a las imágenes y, en su mayoría, lo han dejado claro: "Hay cosas más importantes".

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"Yo le pido salud, para mí y para mis allegados, además de que me vaya bien en los estudios", nos decía un aficionado antes de que otros tantos repitiesen ante los micrófonos de ElDesmarque que "hay cosas más importantes por las que pedir".

Sin ayuda 'divina', el palco "es responsable"

Sin esconder la sonrisa, algunos seguidores nos argumentaban que tendrían que pedirle mucho a las imágenes para ayudar a este Sevilla, mientras que otros señalaban directamente al palco. "En Semana Santa no hay que pensar en fútbol, para eso están los directivos".

"Al presidente le digo que somos miles de aficionados los que estamos dejando de ir al fútbol por su culpa", decía un seguidor aprovechando la situación para recordar su descontento con Del Nido Carrasco.

Parece evidente que en esta ciudad, al menos durante estos días mágicos, el fútbol pasa a un segundo plano... aunque se siga mirando de reojo "hasta el Domingo de Resurrección".