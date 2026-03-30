Pepe Jiménez Sevilla, 30 MAR 2026 - 12:41h.

El plan de Luis García Plaza para la Semana Santa del Sevilla

Pepe Castro y Antoñito, representantes del Sevilla en la Ofrenda Floral en San Pablo

Compartir







El Sevilla FC ha cumplido este Lunes Santo con su habitual ofrenda floral en la Hdad. El Cautivo del Polígono San Pablo y, como principales responsables, se han encontrado Pepe Castro, vicepresidente de la entidad, y Antoñito, exjugador blanquirrojo y natural del barrio. Antes de entrar y guardar el máximo respeto, una pequeña charla cofrade de lo más natural.

Llegaba Pepe Castro a la zona donde le esperaba Antoñito antes de entrar en la Iglesia cuando, tras un pequeño saludo, el vicepresidente le preguntaba: "¿Cómo estamos?". El exatacante blanquirrojo, con su habitual naturalidad, sonreía y bromeaba "estamos, estamos".

PUEDE INTERESARTE El 'morboso' mensaje del Sevilla a Sergio Ramos en mitad del proceso de compra

"Este año no vamos a tener problemas para salir, lo malo es el frío que hace por las noches", le decía Antoñito en referencia a las temperaturas tan diferentes que se vivieron este Domingo Ramos entre el mediodía y la noche, momento en el que se recogían las hermandades de la jornada.

PUEDE INTERESARTE Antonio Cordón ya trabaja en la búsqueda de un nuevo centrocampista

Así explicaba el Sevilla la ofrenda de este Lunes Santo

"El barrio del Polígono de San Pablo, con la Iglesia de San Ignacio de Loyola como epicentro, ha sido escenario en la mañana de este Lunes Santo de la tradicional ofrenda floral del Sevilla FC a los titulares de dicha hermandad, que realizará estación de penitencia a la Catedral en el día de hoy. El vicepresidente José Castro, acompañado de Antoñito, técnico de los escalafones inferiores y muy arraigado a la hermandad, fueron los encargados de depositar las flores frente a los pasos de Jesús Cautivo y Nuestra Señora del Rosario.

La tradición volverá mañana, Martes Santo, a la Parroquia de San Benito, en La Calzada, para realizar la ofrenda a sus titulares de Nuestro Padre Jesús en su Sagrada Presentación al Pueblo, el Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de la Encarnación Coronada".