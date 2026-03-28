Pepe Jiménez Sevilla, 28 MAR 2026 - 09:32h.

La extraña respuesta de Antonio Cordón con el 'remanente' económico: "Centrado en el Oviedo"

Del Nido Carrasco atenderá a los medios de comunicación este martes

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Del Nido Carrasco volverá a atender a los medios de comunicación. Dos meses después de su última intervención, a principios del mes de febrero, el máximo mandatario volverá a hablar ante los micrófonos este próximo martes, tras la ofrenda habitual.

Lo hará, como casi de costumbre en este Sevilla, para hablar del cese de un entrenador, de la contratación de un nuevo técnico y, posiblemente, de la probable venta de la entidad, que continúa dando pasos acelerados en estas últimas jornadas.

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Sin presencia ante los micrófonos en la presentación de Luis García Plaza -algo habitual en las presentaciones desde hace años-, el presidente blanquirrojo deberá afrontar las preguntas de los medios de comunicación días después de una intervención más que debatible de Antonio Cordón, semanas después de haber cesado al hombre que defendió y al que prometió como técnico "muchos años".

Respecto a la venta no se espera, eso sí, demasiada novedad por parte del todavía presidente. José María del Nido Carrasco siempre ha preferido mantenerse al margen alegando sus pocas acciones, pero habrá que ver su tono y su escapatoria ante la inminente llegada de una nueva oferta.

El Sevilla y su plan de Semana Santa

Esta intervención, el Martes Santo, se hará tras la segunda de las tres ofrendas organizadas por la entidad para esta nueva Semana Santa. Tal y como ha explicado el club, el lunes se realizará la ofrenda en San Pablo, el segundo día será en San Benito y para el Miércoles Santo quedarán las ofrendas a La Sed y San Bernardo.

Igualmente, el Sevilla FC ha enviado ramos de flores a las hermandades de Pino Montano, La Milagrosa y El Sol, estas dos últimas, como es tradición, por su cercanía a Nervión.

La plantilla, por su pàrte, dispondrá de pocos espacios para disfrutar de cofradías, ya que Luis García Plaza ha confeccionado un plan de entrenamiento, mayormente, con protagonismo por la tarde.