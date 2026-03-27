Varios futbolistas han hecho gala de una capacidad técnica excelsa; serán las estrellas del futuro

El truco colectivo del Cádiz para ganar la tanda al Tottenham en el penalti decisivo: "¡Kiricocho!"

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La Copa del Mundo Gañafote ha traído una tarde de fútbol de muy alto nivel en toda la provincia de Huelva. La gran final, en la que el Cádiz CF ha vencido al Sevilla FC en penaltis, ha sido el reflejo de un campeonato fantástico que ha culminado con un auténtico partidazo en el Estadio Nuevo Colombino. Sin embargo, toda vez que ya ha finalizado, toca hacer balance y repasar los mejores momentos del torneo. De este modo, os traemos los ocho jugadores a seguir en el futuro tras su paso por este trofeo internacional. Hacemos un repaso a las promesas más rutilantes de la jornada.

Aitor, Cádiz CF, dorsal 2: lateral derecho de largo recorrido, intenso y con mucho pundonor. Incisivo en ataque y comprometido en defensa, firmó además un gol clave ante el Tottenham en cuartos de final.

Konan Abaga, Tottenham, dorsal 11: extremo zurdo que actúa a pierna cambiada. Destaca por su capacidad para el regate y por dominar ambas piernas. Eléctrico y desequilibrante, un auténtico dolor de cabeza constante para las defensas rivales.

Pedro, Real Betis, dorsal 11: jugador zurdo, vertical y con mucho carácter. Ataca espacios con determinación y tiene un perfil atrevido y competitivo, con un estilo que recuerda al de Antony.

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Carlos, Recreativo, dorsal 5: defensa central alto y contundente. Fuerte en el juego aéreo y sólido en el cuerpo a cuerpo, aporta seguridad y firmeza a la zaga.

Álvaro García, Sevilla FC, dorsal 11: delantero eléctrico y habilidoso, con gran capacidad de desborde. Maneja ambas piernas y genera peligro constante en el uno contra uno. Ha sido el MVP del campeonato.

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Adam, FC Barcelona, dorsal 6: centrocampista total, con presencia en todas las fases del juego. Combina criterio con despliegue físico, actuando como un auténtico todocampista.

Nuru, Bayern de Múnich, dorsal 17: atacante con desborde y talento, comparado por su estilo con Michael Olise. Vertical, creativo y con gran capacidad para marcar diferencias en el último tercio.

Hawsline, Liverpool, dorsal 36: delantero con olfato goleador, autor de cuatro tantos ante el Lamiya. Referencia ofensiva con facilidad para encontrar portería y aprovechar espacios.