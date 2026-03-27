Basilio García Chema Borrero Huelva, 27 MAR 2026 - 12:20h.

"Eso es lo que dicen, que van a vender el club, que alguien lo va a comprar…", dice ante los rumores sobre Sergio Ramos

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La situación del Sevilla FC no deja indiferente a nadie en el mundo del fútbol, ni en los más cercanos al club ni en los que lo ven desde fuera. Uno que sabe bien lo que es pertenecer a la entidad sevillista es Nolito, el simpático y animoso exfutbolista sanluqueño que ha atendido a los micrófonos de ElDesmarque desde la Gañafote World Cup que se está disputando en Huelva, y que está siendo emitida íntegra y en directo por Mediaset Infinity.

El gaditano ha atendido a las preguntas de Chema Borrero, aprovechando para hacer un análisis de la situación que está viviendo el club nervionense en los últimos años. Nolito confía, y espera que el club se reponga y en los próximos años vuelva a ser lo que ha sido durante tanto tiempo. “El fútbol son etapas. Y es verdad que el Sevilla, como todos sabemos, no está atravesando una gran etapa. Hace cinco o seis años yo tuve la suerte de jugar Champions con ellos, de jugar UEFA y eran otros tiempos. Ahora sí que es verdad que no está tan bien, es verdad que está ahí tocando y jugando un poco con el descenso, pero bueno, yo confío en el Sevilla a pesar de que son otros tiempos”.

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“Hay que confiar, hay que tener fe y no nos queda otra. A ver si en estos dos meses que termina la Liga… Seguramente que el Sevilla en un futuro se repondrá, no me cabe ninguna duda. Desearle todo lo mejor y ojalá se quede este año en Primera y el año que viene sea mejor para todos los sevillistas, incluido para mí”, completaba un Nolito que se siente sevillista tras sus años en la casa nervionense.

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Nolito y la venta a Sergio Ramos

En este sentido, también habló sobre la posibilidad de que Sergio Ramos acabe comprando el club, pero no se mojó demasiado. “Eso es lo que dicen, que van a vender el club, que alguien lo va a comprar… No lo sé, sinceramente, porque yo tengo otros problemas y otras historias, tengo tres hijas que me ocupan mucho tiempo. Yo soy sevillista, al Sevilla le deseo lo mejor y lo veremos todos los partidos de aquí a que termine la temporada. Ojalá cumpla su objetivo, y nos dé una alegría a todos los sevillistas, incluido a mí”, concretaba el sanluqueño, que llegó a coincidir con Sergio Ramos en las 16 ocasiones en las que fue llamado a la selección española.