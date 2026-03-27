El gol maradoniano de Héctor con el Sevilla que ya es historia en la Copa del Mundo Gañafote

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 MAR 2026 - 13:40h.

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El jugador del Sevilla ha marcado uno de los mejores goles de la jornada

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La Copa del Mundo Gañafote celebra su undécima edición desde que se inaugurara en 2017 y es un evento internacional que se ha convertido en referente del deporte base a nivel mundial. Una de las semifinales del torneo enfrentaba al Recreativo de Huelva y al Sevilla FC.

El Sevilla se había llevado el 'miniderbi' ganando al Betis en cuartos de final y en las semifinales frente al Recreativo de Huelva, Héctor, jugador del Sevilla, ha marcado uno de los goles del día para poner el 0-2 en el minuto 7 del partido.

Con este golazo, Héctor se posiciona como uno de los nombres a seguir en esta Copa del Mundo Gañafote que se puede ver en Mediaset y que reúne a las mejores canteras del país.