El Sevilla arrasa y se lleva el derbi ante el Betis en la Copa del Mundo Gañafote

Alberto Cercós García 27 MAR 2026 - 12:51h.

El Sevilla logra el pase a semifinales de la Copa del Mundo Gañafote tras ganar 3-1 al Betis

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La Copa del Mundo Gañafota sigue en Mediaset Infinity dando mucho de qué hablar. Tras ver a un Real Betis dar la campanada en octavos de final eliminando al Liverpool, ahora es el Sevilla quien se lleva el gato al agua. En un trepidante derbi sevillano en cuartos de final, han sido los que actuaban como locales quienes han ganado el partido por 3-1. Lo han hecho gracias a un enorme partido y un despliegue físico más que importante. Ahora, en semifinales, vuelve a haber un derbi andaluz: Sevilla y Recreativo de Huelva jugarán para ganar un billete para la gran final.

El Sevilla empezó muy bien el partido. Nandi estrenaba el marcador y, al borde del descanso, los sevillistas ya ganaban por 2-0. Mientras que el portero del Betis evitaba una goleada mayor, el físico tras superar poco antes al Liverpool parecía ser un factor determinante. Siendo Nico y Aitor, los mejores del Betis, el Sevilla supo profundizar en las debilidades del rival para llegar al descanso con una superioridad física y en el marcador.

El Betis lo intentó; y el Sevilla, sentenció

La segunda mitad estuvo marcada por la capacidad física de los jóvenes futbolistas. Si ya en la primera parte se vio a un Betis algo apagado y sin ideas en cuanto a la salida de balón, en el Sevilla la historia era muy diferente. Sabían qué hacer y cómo hacerlo. Con el Betis volcado en la portería sevillista, el Sevilla siguió un plan prácticamente perfecto: esperar atrás y encadenar ocasiones claras de gol para sentenciar el partido. Pese a ir 2-0 en el marcador, el Sevilla lo intentó en muchas ocasiones. Robaban en mitad del campo y contraatacaban de manera fulminante. Solo faltaba el gol, que terminó llegando del lado bético.

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En el fútbol todos son sorpresas, y en la primera llegada clara del Betis, Moroto puso el 2-1 en el minuto 17. Había partido, o al menos durante unos minutos. Porque el Betis hizo el amago de dar un paso adelante, pero el Sevilla seguía bien plantado. Cerca estuvo otra vez de ver puerta el combinado sevillista, aunque la defensa del Betis alzó un muro prácticamente infranqueable. Pero tanto lo intentaron que Alejandro sentenció el choque en el 22. 3-1 y a la semifinal.