Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 12:05h.

Equipos, calendarios y horarios de los partidos de la Copa del Mundo Gañafote 2026

Gran inicio de campeonato

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El Real Betis avanza con paso firme en la Copa del Mundo Gañafote que se está emitiendo en directo en Mediaset Infinity y en ElDesmarque. Durante la matinal de este viernes logró imponerse nada menos que al Liverpool, vigente campeón del torneo. Lo hizo con dos goles, el segundo de ellos de muy bella factura.

A los 10 minutos, Maroto peleó un balón con el portero y un jugador rival y terminó llevándoselo para marcar a puerta vacía con algo de suspense. Ya en la segunda parte, Reina se sacó de la chistera un derechazo a la escuadra imposible para el portero para poner distancia en el marcador. Un resultado que ya no haría peligrar la victoria del Betis frente al Liverpool.