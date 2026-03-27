Los dos goles del Betis para eliminar al vigente campeón en la Copa del Mundo Gañafote
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Gran inicio de campeonato
El Real Betis avanza con paso firme en la Copa del Mundo Gañafote que se está emitiendo en directo en Mediaset Infinity y en ElDesmarque. Durante la matinal de este viernes logró imponerse nada menos que al Liverpool, vigente campeón del torneo. Lo hizo con dos goles, el segundo de ellos de muy bella factura.
A los 10 minutos, Maroto peleó un balón con el portero y un jugador rival y terminó llevándoselo para marcar a puerta vacía con algo de suspense. Ya en la segunda parte, Reina se sacó de la chistera un derechazo a la escuadra imposible para el portero para poner distancia en el marcador. Un resultado que ya no haría peligrar la victoria del Betis frente al Liverpool.
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En el vídeo superior puedes disfrutar con los goles del Betis para eliminar al Liverpool de la Copa del Mundo Gañafote.