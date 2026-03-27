Chema Borrero Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 10:08h.

El doblete de Adam, el chico que brilla con el Barcelona en la Copa del Mundo Gañafote

Sueña con jugar algún día en el primer equipo

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El Sevilla también se prepara para soñar en esta Copa del Mundo Gañafote que se emite en Mediaset Infinity, donde espera llegar lo más lejos posible en el torneo. Antes de debutar Fabio, lateral del equipo rojiblanco, charló con ElDesmarque de Mediaset para hablar de sus impresiones sobre este torneo.

Durante su charla se acordó de sus referentes y destacó a su jugador favorito de la actual plantilla del Sevilla, donde sueña jugar algún día. "Venimos con muchas ganas de disfrutar. Mi sueño sería debutar en el primer equipo del Sevilla. Mis referentes son Sergio Ramos y Jesús Navas. Me gusta mucho Oso", comentó.