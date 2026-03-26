Basilio García Sevilla, 26 MAR 2026 - 13:49h.

El grupo del camero afronta ahora las negociaciones para comprar al Sevilla

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Si el Sevilla FC nació en 1890 y sigue vivo 136 años después es porque ha sido capaz de superar todo tipo de vicisitudes a lo largo de la historia. El mal momento deportivo, con cambio de cromos en el banquillo incluido, se produce en mitad de un proceso de venta del que, parece, por fin se ven brotes verdes.

Como se esperaba, el grupo que comanda Sergio Ramos y que tiene como principal socio al holding Five Eleven Capital, está a punto de culminar la due diligence, por lo que cerraría uno de los pasos más relevantes de cara a una posible venta. Ya era conocido que este Viernes de Dolores expiraba el periodo de exclusividad que tenía este grupo para conocer todos los flecos de la entidad, y según ha apuntado ABC de Sevilla, la auditoría está prácticamente terminada. Indica el citado medio, que se da por concluida a falta de un pequeño vistazo final, por lo que, como estaba previsto, antes de que salga un capirote a las calles de Sevilla estará finalizada.

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Así las cosas, se espera que durante la Semana Santa comiencen las negociaciones entre los máximos accionistas y el grupo que lidera el futbolista camero. El precio de salida son 450 millones de euros, a los que hay que descontar la deuda. Ahí está el quid de la cuestión, pues unos entienden que los préstamos participativos forman parte de la deuda y otros que no.

El primer grupo que agota la LOI

Hay un detalle clave, y es que, aunque el grupo de Sergio Ramos es el tercero que cuenta con un periodo de exclusividad para conocer los entresijos del Sevilla, sí que es el primero que ha agotado los tres meses que se reflejan en la Carta de Intenciones (LOI) que se firma en este tipo de procesos.

Además, es el primer grupo al que se le pone cara, la de Sergio Ramos, su hermano René y su hombre de confianza Julio Senn, así como a Martin Ink como cabeza visible de Five Eleven Capital. El argentino, de hecho, estuvo en el Sánchez-Pizjuán en el partido ante el Rayo Vallecano.

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No obstante, que la venta se produzca en unos términos o en otros depende mucho del futuro deportivo del Sevilla. No hace falta haber estudiado Economía en Harvard para saber que un club vale mucho más en Primera que en Segunda División. Y hasta que no se sepa eso…