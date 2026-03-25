La extraña respuesta de Antonio Cordón con el 'remanente' económico: "Centrado en el Oviedo"

Pepe Jiménez Sevilla, 25 MAR 2026 - 14:21h.

Cordón acelera pese a la incertidumbre

Antonio Cordón acompañó a Luis García Plaza en sala de prensa

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Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, atendió a los medios de comunicación en la presentación de Luis García Plaza como nuevo entrenador blanquirrojo y, como no podía ser de otra manera, respondió preguntas sobre el nuevo técnico... y sobre Matías Almeyda.

"Presentamos a un entrendor bastante contrastado, al que conocemos desde hace muchos años. Coincidí con él en sus inicios, estuvimos cerca de coincidir en China, y le hemos seguido siempre", comenzaba argumentando el encargado en materia de fichajes sevillistas.

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En este sentido, Cordón insistía en que "ha tenido siempre buen rendimiento, ha sacado siempre a sus equipos de situaciones difíciles. Gracias Luis y a todo su staff. Esperemos que tengáis un trabajo adeucado".

El resto de declaraciones de Antonio Cordón

Los últimos días del Sevilla: "Han sido días difíciles, días en los que hemos tenido que debatir y tomar decisiones. Hemos sumado 7 puntos de 24, entendíamos que llegaba un parón y que teníamos tiempo pra cambiar la situación. Desde aquí, agradecer a Matías y su staff todo lo que nos han dado. Él fue valiente, en una situación complicada. El objetivo siempre fue salvar la categoría lo antes posible. Nos ha tocado vivir este momento más bajo ahora y ahí está el motivo del cambio. Se ha ido un entrenador que nos ha aportado mucho. A partir de ahora, mirar al futuro, al futuro cercano y por eso hemos decidido cambiar de entrenador".

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Los motivos del despido de Matías Almeyda: "Son decisiones internas, tenemos que basarnos en la realidad y es que nos quedan 9 jornadas, dos meses, para sumar lo que necesitamos. Llegaba un momento en el que creíamos que era el adecuado. Con todo el dolor, hemos tenido que tomar esta decisión".

"Estoy jodido, no es una acción que te gusta hacer durante la temporada. Son situaciones del fútbol, en lo profesional y personal, te sientes con días difíciles, pero tenemos que mirar hacia adelante, sabiendo que nos quedan dos meses de mucho trabajo, con el objetivo de salvar la categoría".

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"No voy a eludir responsabilidades, uno de los que apostó por él soy yo. Pensamos que era el momento justo iniciar un proceso con él, un entrenador valiente, humano, con mucha sabiduría, venía en una situación complicada y fue muy valiente. No ha salido, a partir de ahí le deseo lo mejor. Triunfará allá donde vaya. Responsabilizado de los acontecimientos, jodido porque cuando haces una apuesta y no sale bien, no puedes estar cómodo. Nos quedan dos meses, en junio veremos las consecuencias".

La clave para contratar a Luis García Plaza: "Ha sido todo muy rápido. Siempre trabajamos en cualquier situción, debíamos estar preparados. Empezamos a estudiar los análisis que teníamos y entendíamos que Luis era la persona, junto con su staff, indicado para este objetivo".

La situación de Patrik Mercado tras su lesión: "Nosotros con él tenemos un principio de acuerdo, pero en definitiva tiene que pasar un reconocimiento médico. En junio tenemos que decidir en función del reconocimiento médico".

El 'pequeño remanente' que negó: "Estoy centrado en el entrenador, en el Oviedo. Recuerdo aquello, pero si no me equivoco, las palabras hay que medirlas mucho. Esa situación hay que marcarla en fechas. Para LALIGA se puede establecer ese remanente, pero tenemos la posibilidad de decidir cuándo hacerlo".

El mercado invernal del Sevilla: "No sé si es una imprudencia... Siempre digo que nunca estoy a la altura, para seguir creciendo. Las circunstancias económicas son las que son, todos sabemos el círculo donde teníamos que movernos. Hemos hecho hasta el último esfuerzo para traer un delantero, que es lo que entendíamos que necesitábamos".

¿Quién decidió prescindir a Matías Almeyda?: "Matías, a través de un análisis interno, se decidió la destitución. Sabemos cómo funciona el fútbol, quedaban menos jornadas y daba la sensación que llegaban los fantasmas. Motivado por el poco tiempo que quedaba, teniendo el parón, decidimos que fuese así".

La conversación con Matías Almeyda tras el Valencia: "Con él hablábamos todos los días. Tenemos un conexión con los entrenadores, valorar algunas conversaciones y lo que decimos... él siempre ha sido positivo, con ilusión y ganas".

Análisis de los fichajes: "No creo que sean mis fichajes, es trabajo de todo el club. Cuando ves que una plantilla no rinde, siempre ves, fichajes o no, que no rinden. Nosotros ahora no nos podemos detener n eso, sino que cada uno saque su mejor versión, todos, incluso los lesionados, para salvar la categoría. El camino es el que hemos trazado".

Su futuro en el Sevilla: "El que me conoce, después de 30 años de trayectoria, sabe que no es una acción mí tirar la toalla. Me siento con muchas fuerzas, con el reto de que el Sevilla permanezca en Primera División. A lo largo de una temporada hay muchos picos, pero estamos convencidos de que esto cambiará con la ayuda de Luis y su staff".

¿Creía que el rendimiento podía ser mejor?: "Los resultados son los que son, sacar rendimiento a la plantilla, los entrenadores deben opinar sobre ello. Nosotros vemos unos resultados y vemos una clasificación, como vosotros. Casi todos sabemos cómo funciona el fútbol, cuando los resultados no son buenos, parece que la plantilla no rinde. Hay momentos en los que la plantilla no rinden y hay momentos donde son increíbles".