Pepe Jiménez Sevilla, 25 MAR 2026 - 10:18h.

El primer mensaje de Luis García Plaza al sevillismo: "Vamos a darle la vuelta"

Luis García Plaza se estrenó sin internacionales ni lesionados

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Luis García Plaza arranca su trabajo en el Sevilla. El nuevo entrenador blanquirrojo, tras firmar su nuevo contrato este pasado martes, ha dirigido este miércoles su primer entrenamiento con una plantilla condicionda por la ausencia de los internacionales y de varios lesionados.

El ex del Alavés, que está seguro que "conseguiremos darle la vuelta", tendrá un arranque semejante al que tuvo José Luis Mendilibar en su etapa. Con el parón liguero, García Plaza tendrá tiempo para charlar con sus jugadores, trabajar con ellos e intentar cambiar una dinámica que apunta peligrosamente al descenso.

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Con una sonrisa, con nuevos ayudantes sobre el césped y con algunos comentarios llamativos, Luis García Plaza, como no podía ser de otra manera, ha sido el gran protagonista de la jornada, centrando la atención de todas las cámaras allí presentes.

Luis García atenderá a los medios

Tras esta primera sesión, Luis García Plaza atenderá a los medios de comunicación, en la que será su primera intervención con la prensa. Junto a él estará Antonio Cordón, principal defensor de Matías Almeyda, exentrenador blanquirrojo, y encargado de dar la cara tras el fracaso del argentino.

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Es por ello que aunque el nombre de Luis García Plaza será el primero, habrá que estar muy atentos a las palabras de Antonio Cordón, que no solo deberá rectificar en sus palabras y explicar la razón por la que se destituye a Almeyda a pesar de la confianza que tenían en él, sino también justificar la contratación del nuevo entrenador tras el casting tan amplio que se ha realizado en las últimas horas.