El primer mensaje de Luis García Plaza al sevillismo: "Vamos a darle la vuelta"

Álvaro Borrego 24 MAR 2026 - 21:54h.

El nuevo entrenador del Sevilla FC asegura llegar con "una ilusión tremenda"

Los números históricos de Luis García Plaza, suficientes para la permanencia

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Luis García Plaza ya ejerce como sevillista, horas después de haber estampado la rúbrica de su nuevo contrato, quedando comprometido hasta junio de 2027. Aunque será este miércoles cuando dirija su primer entrenamiento y sea presentado de manera oficial, el nuevo entrenador del Sevilla FC ha querido atender a los medios del club para mandar un primer mensaje a la afición, con el deseo y la certeza de terminar consiguiendo "el objetivo final". El técnico asegura afrontar este escenario con "una ilusión tremenda" y ha aprovechado la ocasión para lanzar un alegato de unión al sevillismo, al que espera ver en comunión remando por el mismo propósito.

"Estoy con una tremenda ilusión de empezar a trabajar, estoy muy contento de estar aquí en este grandísimo club. Sé que la situación no es la que todos queremos, pero no dudéis que con el esfuerzo de los futbolistas, con la ilusión del cuerpo técnico que llega y sobre todo con vuestro apoyo vamos a conseguir darle la vuelta a la situación y conseguiremos el objetivo final. Tengo muchas ganas de conoceros, dentro de dos jornadas espero veros en nuestro estadio y estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir. ¡Vamos, mi Sevilla!", espetaba el nuevo entrenador del Sevilla para los medios del club.

Luis García Plaza ha dirigido 229 partidos en Primera División en una carrera que comenzó tras su temprana retirada a los 27 años como futbolista por una grave lesión tras jugar en el filial del Atlético de Madrid, Yeclano, Rayo B, Talavera y Benidorm. Con apenas 30 años dio el salto a los banquillos en el conjunto alicantino de la UD Altea y el último equipo al que entrenó, en la máxima categoría, fue al Alavés la pasada temporada, hasta su destitución en diciembre de 2024.