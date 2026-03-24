Los números históricos de Luis García Plaza, suficientes para la permanencia

Álvaro Borrego 24 MAR 2026 - 21:27h.

El técnico suma una media de 1.12 puntos en Primera y 1.66 en Segunda División

En directo, el primer día de Luis García Plaza en el Sevilla: ya es oficial y firma hasta 2027

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Luis García Plaza dirigirá este miércoles su primer entrenamiento como nuevo entrenador del Sevilla FC, justo antes de su presentación oficial en el Sánchez-Pizjuán. El técnico, comprometido hasta junio de 2027, llega con el propósito de enmendar la inercia negativa que venía adquiriendo el conjunto dirigido por Matías Almeyda y con el objetivo más que necesario de lograr la permanencia. No será una empresa fácil, sobre todo viendo los últimos resultados de la plantilla, pero al menos depende de sí mismo para conseguirlo. Un técnico con un bagaje más que contrastado en Primera División y al que le debería bastar su media de puntos en la categoría, lo que dejaría al equipo con 41 o 42 puntos en la jornada 38. Según el Big Data la salvación estará entre los 38 y los 39.

Luis García Plaza ha dirigido 229 partidos en Primera División en una carrera que comenzó tras su temprana retirada a los 27 años como futbolista por una grave lesión tras jugar en el filial del Atlético de Madrid, Yeclano, Rayo B, Talavera y Benidorm. Con apenas 30 años dio el salto a los banquillos en el conjunto alicantino de la UD Altea y el último equipo al que entrenó, en la máxima categoría, fue al Alavés la pasada temporada, hasta su destitución en diciembre de 2024.

El nuevo entrenador del Sevilla FC atesora una media de 1.12 puntos en Primera División y 1.66 en Segunda. Según estas estadísticas, el equipo llegaría a la última jornada con 41 o 42 puntos, a priori suficientes para mantener la categoría. Luis García Plaza mejora los números de Matías Almeyda, quien con 31 puntos en 29 jornadas deja el club con una media de 1.07 puntos. Se convierte así en el segundo peor entrenador del Siglo XXI, mejorando únicamente las prestaciones de Diego Alonso (0.63 puntos).

Vincenzo Montella (1.12 puntos por jornada), García Pimienta (1.16) y Marcelino (1.24) completan esta deshonrosa lista, aunque a tenor de los precedentes debería serle suficiente a Luis García Plaza para alcanzar el objetivo. Por delante, nueve jornadas. Por delante, nueve finales. Oviedo, Atlético de Madrid, Levante, Osasuna, Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Real Madrid y Celta de Vigo serán los jueces del futuro de la entidad.