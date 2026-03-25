Pepe Jiménez Sevilla, 25 MAR 2026 - 11:10h.

El primer entrenamiento de Luis García Plaza

Javi Martínez se mantiene en el cuerpo técnico

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El Sevilla FC, a través de sus medios oficiales, ha anunciado este miércoles el nuevo cuerpo técnico de Luis García Plaza.

El nuevo entrenador del Sevilla, que mantiene a miembros como Javi Martínez, ahora asistente técnico, llega con varios ayudantes conocidos para intentar revertir la situación.

Así ha anunciado el Sevilla su nuevo cuerpo técnico:

“La etapa de Luis García Plaza como técnico del Sevilla FC arrancó este miércoles con su primer entrenamiento en la ciudad deportiva. En él, el técnico madrileño contó ya con su nuevo cuerpo técnico al completo, en el que continúan Javi Martínez como técnico asistente, Arturo González como entrenador de porteros, el preparador físico Rubén Martínez, así como los analistas Juan Antonio Guzmán y Adrián García.

A ellos se unen un total de cuatro profesionales que llegan de la mano de García Plaza, comenzando por su segundo entrenador, Pedro Rostoll. El alicantino le acompaña desde su etapa en el Benidorm CF en 2007, ejerciendo como mano derecha prácticamente en toda la carrera de García Plaza en los banquillos. Llega también el preparador físico Félix Vicente, con el que ya trabajó en el Levante UD, el Al-Shabab saudí y en sus dos últimos proyectos en el RCD Mallorca y el Deportivo Alaves. Igualmente, el psicólogo Emilio Ibáñez, que también trabajó con el técnico en el Mallorca y el Alavés. Por último, se incorpora al equipo de analistas Christian Moya, que tras su paso por el Rayo Vallecano, coincidió con García Plaza en el Deportivo Alavés en la pasada temporada 2024/25”.