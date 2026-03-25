Las confidencias de Luis García Plaza con Javi Martínez

Pepe Jiménez Sevilla, 25 MAR 2026 - 12:26h.

El Sevilla confirma el nuevo cuerpo técnico de Luis García Plaza

Luis García Plaza compartió una larga charla con el exsegundo de Matías Almeyda

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Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla, empieza su trabajo en el Sánchez-Pizjuán. El técnico dirigió este miércoles su primera sesión de entrenamiento y, a su lado, estuvo todo el tiempo Javi Martínez, antiguo segundo de Matías Almeyda y principal aliado en esta nueva etapa.

Ocupando ahora el rol de asistente técnico, tal y como ha explicado el Sevilla en su página web, Javi Martínez acompañó a Luis García Plaza durante su primer entrenamiento, compartiendo largas charlas ante las cámaras presentes.

Encargado de dirigir al equipo en este último tramo con Matías Almeyda sancionado, Javi Martínez debe ser el principal aliado de Luis García Plaza durante estos primeros días explicándole el estado físico de la plantilla y el estado moral de sus jugadores.

El exentrenador del Alavés sabe que debe recuperar al plantel no solo en lo físico, sino también en lo futbolístico y lo mental. Es por ello que necesita la mayor información posible de los (pocos) que se quedan en la entidad.

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El plan semanal de Luis García Plaza

El entrenador completará, además de la sesión de este miércoles, dos entrenamientos más esta semana antes de descansar el fin de semana. García Plaza se adapta al plan iniciado antes de su llegada y será el próximo lunes, cuando empiece a recuperar a internacionales, cuando apriete de cara a la cita ante el Oviedo.

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Este miércoles, García Plaza atenderá a los medios de comunicación en la que será su presentación y, en la misma, ofrecerá algunos detalles más sobre su idea, sus planes y su gestión en un grupo que necesita un importante subidón para evitar la tragedia del descenso.