Pepe Jiménez Sevilla, 30 MAR 2026 - 11:38h.

Domingo de (Sergio) Ramos

El Sevilla felicitó a Sergio Ramos por su 40 cumpleaños

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Hay mensajes que, tengan más o menos importancia, siempre despiertan interés. Uno de ellos ha llegado este Lunes Santo, cuando el Sevilla, tras felicitar a Biri-Biri con un bonito tuit, ha querido hacer lo mismo con Sergio Ramos, hombre que vive actualmente como gran señalado en el proceso de venta del club.

Porque a nadie se le escapa que lo de Sergio Ramos a estas alturas no es ningún rumor. El de Camas, que cumple este lunes 40 años, es el principal responsable del grupo inversor que más ha apostado por la compra del Sevilla.

Es por ello que este simple mensaje, con un vídeo rememorando uno de sus últimos goles con el Sevilla, ha despertado interés en un público nervionense que tiene en el de Camas a su principal esperanza para cambiar la triste dinámica que se vive en el Sánchez-Pizjuán.

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El mensaje no tiene mucho más, es el más sencillo que ha publicado el club en sus redes sociales este lunes, pero evidentemente también es el más morboso de todos ellos, como ha sucedido en otras ocasiones con otros ex queridos por el público como es Monchi.

La situación de la compra de Sergio Ramos

La due diligence, como adelantaban la pasada semana en COPE Sevilla, afronta su recta final y, tras la misma, el fondo inversor liderado por Sergio Ramos presentará su oferta. Esto no significa que la venta se vaya a cerrar antes de la Feria, ni antes del Rocío tampoco, pero sí que los pasos se están dando tan firmes como moderadamente optimistas.

El único que, parece, puede romper la operación es el propio Sevilla. Más bien, los dueños del Sevilla, ya que nadie debería descartar a estas alturas que, sea por bravía o sea por una resurrección mágica del equipo -y la habitual soñera de pelear por Europa cuando se dejan de perder dos partidos- alguno se suba a la parra a última hora y a pesar de las kilométricas deudas se atreva a decir que lo que ofrece el de Camas con su equipo es insuficiente.