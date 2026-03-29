Joaquín Anduro 29 MAR 2026 - 19:29h.

Pedro Carrión e Isaac Romero jugaron juntos en el Atlético Antoniano

El estudio de García Plaza a Isaac Romero... antes de llegar al Sevilla

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Uno de los últimos canteranos del Sevilla en asentarse con ficha del primer equipo ha sido Isaac Romero, que suma ya su tercera campaña con los mayores después de haber llegado ya con 19 años al club procedente del Atlético Antoniano después de una corta etapa como sevillista en benjamines. El gran valedor de su incorporación fue precisamente el hombre con el que compartía delantera en el conjunto lebrijano, Pedro Carrión, que ha desvelado la historia de cómo recomendó su fichaje.

El malagueño sigue goleando a sus 48 años con el CD San Fernando 1940 con el que ha conseguido este año el ascenso desde la última categoría del fútbol andaluz. Desde allí ha concedido una entrevista para ElDesmarque con nuestro compañero Tito González y ha repasado los mejores momentos de una carrera que arrancó hace más de un cuarto de siglo en la cantera del Málaga.

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Ahí, Pedro Carrión arrancó una carrera que le llevó por el Torredonjimeno, Tomelloso, Don Benito, Los Barrios, CD Alcalá, San Fernando CD, Atlético Sanluqueño, Europa de Gibraltar, Xerez CD y Antoniano, donde se retiró temporalmente antes de regresar en las últimas tres temporadas con el Algaida, la Roteña y de nuevo al San Fernando ya con su nueva denominación.

La recomendación de Pedro Carrión al Sevilla para el fichaje de Isaac Romero

En el equipo de Lebrija compartió equipo con un joven Isaac Romero que comenzaba a llamar la atención en uno de los dos principales equipos de su ciudad. Una vez dejó el fútbol, Carrión pasó a hacer captación para el Sevilla C mientras era segundo entrenador del juvenil y, desde ese cargo, tuvo claro a quién debía fichar el equipo de Nervión.

"Yo hablé con Marcos Gallego y con Agustín López de que el mejor futbolista que podrían traer en cantera para el Sevilla era Isaac Romero, de Lebrija", comienza contando Pedro Carrión después de que ambos fueran los arietes en el Antoniano durante la temporada 18/19 en la que consiguieron el ascenso a Tercera División.

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El de Cártama quedó impresionado por las cualidades de un futbolista que terminaría llegando al primer equipo del Sevilla varios años después: "Estaba jugando conmigo con 18 años en todo un División de Honor y el chaval yo le decía a Rubio y a Fernando Rosado, los entrenadores del Antoniano, que le pusieran a él. El niño tenía unas condiciones espectaculares: súper potente, llegaba a portería, tenía capacidad de finalizar tranquilo...".

"Lo recomendé y fueron a verle Pablo Blanco y Marchena, que estaba de entrenador del Sevilla Atlético y tuvo que darle el visto bueno junto a Lolo Rosano", finalizó Carrión sobre cómo originó la llegada del lebrijano al Sánchez Pizjuán.