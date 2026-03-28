Diego Páez de Roque Madrid, 28 MAR 2026 - 11:29h.

José María Muela Ramos atendió a ElDesmarque en LALIGA Futures

La Bombonera se traslada a Brunete: así vibra la hinchada de Boca Jrs en el Superclásico de LALIGA Futures

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Los torneos de LALIGA Futures han dado a conocer a algunos de los mejores jugadores del fútbol español. Desde Andrés Iniesta, en el mítico torneo de Brunete de 1996, a futbolistas más actuales y en activo, como Lamine Yamal, Gavi o Xavi Simons.

En este Mundial sub12 en Brunete, 30 años después de la primera edición, estamos viendo a algunas de las estrellas del futuro y que ya se fijan en los mejores jugadores de LALIGA como espejo donde mirarse.

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Sin embargo, el caso de José María Muela Ramos es especial. Después del empate del Sevilla FC contra el Real Madrid, desde ElDesmarque estuvimos hablando con el defensa del equipo hispalense para conocer su impresión del torneo y hablar de su ídolo y tío, Sergio Ramos.

El consejo de Sergio Ramos a su sobrino José María

El equipo de Nervión logró un valioso empate contra el Real Madrid, aunque a la postre no serviría para lograr la clasificación a cuartos de final ya que el conjunto blanco derrotó al Atlético de Madrid por 4-0, dándole la vuelta al golaveraje y dejando al Sevilla fuera.

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Aun así, José María Muela Ramos confesó haber disfrutado mucho del torneo. "Es muy emocionante porque estamos jugando con las mejores canteras del mundo", dijo el joven futbolista en ElDesmarque.

El defensor recordó alguno de los encuentros en este Mundial sub12 de LALIGA Futures, destacando el potencial de su equipo. "Empatarle al Real Madrid no es fácil. En el derbi nos metieron de cabeza porque Candelá es muy alto, pero tuvimos nuestras ocasiones y luchamos. No se dio el mejor resultado", mencionó.

En cuanto al espejo en el que mirarse, mencionó a su tío, Sergio Ramos. José María es hijo de la hermana del que fuera futbolista del Sevilla o Real Madrid, entre otros. A lo largo de su todavía corta trayectoria deportiva, el joven defensor contó que Sergio Ramos le ha aconsejado "que vaya fuerte a los duelos y que nunca me ponga nervioso porque eso puede ser peor para mí", unos consejos y un estilo de juego que el de Camas ha seguido a rajatabla durante su carrera.